Eğitimde İşbirliği Buluşması

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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar ilçesinde düzenlenen "Birlik ve Beraberlik Buluşması Toplantısı"na katıldı.

Durmuş, Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıda öğrenciler ve sanayi sektöründe çalışan temsilcilerle bir araya geldi.

Toplantıda Durmuş, katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Durmuş, programın sonunda okuldaki atölyeleri gezdi.