Eğitimde Koordinasyon Toplantısı

Kırklareli'nde İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda il genelinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri, yıl sonu iş ve işlemleri, yaz dönemi planlamaları ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sürecine ilişkin hazırlık ve değerlendirmeler görüşüldü.

Ayrıca kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Altınöz, LGS kapsamındaki sınavların huzur ve güven ortamında, sorunsuz bir şekilde tamamlanması için tüm tedbirlerin titizlikle alındığını belirterek, öğrencilere başarılar diledi.