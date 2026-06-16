Eğitimde Okullaşma Oranı Düşüşte

6 Nisan 1920

1- Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ortaöğretimde net okullaşma oranına ilişkin açıklama:

"2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaöğretim net okullaşma oranında görülen azalmanın temel nedeni, kamuoyunda 4+4+4 sistemi olarak bilinen ve 6287 sayılı Kanun'la uygulamaya konulan düzenleme sonrasında 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula erken başlayan 2007 doğumlu öğrencilerin bir bölümünün beklenen şekilde 2023-2024 eğitim öğretim yılında ortaöğretimden mezun olmasıyla ilişkili"

"2024-2025 eğitim öğretim yılında saha çalışmaları kapsamında 81 ilin il milli eğitim müdürlüklerinden okullardaki devam oranlarına ilişkin bilgiler alınmış, farklı okul türlerinde devam ve okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik eylem planları hazırlanmıştır"

(Aykut Yılmaz/TBMM)

2- MİA Başkan Yardımcısı Uygur'dan, NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirme:

"Son yıllarda Türkiye'nin istihbarat kapasitesi çok ciddi gelişim kaydetti. Benzer şekilde savunma sanayisinde önemli adımlar attı. Bütün bunlar, Türkiye'nin gerek İttifak (NATO) içinde gerekse bölgesel gelişmelerde göz ardı edilemeyecek bir aktör haline gelmesine yol açtı"

"Bugün NATO değişiyor, dönüşüyor. Zaten ancak bu şekilde yeni şartlara ayak uydurabilir. Yoksa daha önce örneklerini gördüğümüz birçok uluslararası örgüt gibi anlamını yitirecektir"

(Utku Şimşek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin savaş öncesi seviyeye dönmesinin birkaç ay sürebileceği öngörülüyor

Savaş öncesi günlük ortalama 130 ticari geminin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan 10 Haziran'da 5, 11 Haziran'da 4, 12 Haziran'da 7, 13 Haziran'da 1 ve 14 Haziran'da 5 ticari gemi geçiş yaparken ABD-İran mutabakatının duyurulması sonrası 15 Haziran'da ise 2 gemi geçti

Boğazın yeniden trafiğe açılması sonrası ilk olarak, Körfez'de bekleyen 500 geminin kademeli olarak çıkış yapacağı, gemi trafiğinin 30 gün içinde savaş öncesi seviyenin ancak yüzde 50'sine ulaşabileceği tahmin ediliyor

(Nuran Erkul/Londra)

4- Küresel enerji yatırımlarının yıl sonunda 3,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

Jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar yatırım kararlarını şekillendirdi

Sadece elektrik arzı ve altyapısına 1,6 trilyon dolar yatırım yapılması öngörülüyor

(Başak Erkalan/Ankara)

5- Türkiye'de geçen yıl 3 milyon 745 bin 402 yaban hayvanı doğaya bırakıldı

Yaban hayatını geliştirme çalışmaları kapsamında 45 bin 250 kanatlı ve 152 memeli yaban hayvanı ile 3 milyon 700 bin alabalık tabiata salındı

2001'den bu yana 1 milyon 481 bin 169 kanatlı, 2 bin 421 memeli yaban hayvanı ile 49 milyon 619 bin 420 alabalık olmak üzere toplam 51 milyon 103 bin 10 hayvan doğal ortamına yerleştirilmiş oldu

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

6- ABD-İran anlaşması sonrası gözler arzın toparlanma hızına çevrildi

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin hesaplamalarına göre, Hürmüz Boğazı üzerinden üretim ve ticaret akışındaki toparlanma ani bir artış yerine "S-eğrisi" şeklinde kademeli bir süreç izleyecek

Sparta Commodities Kıdemli Petrol Piyasası Analisti Neil Crosby: "Hürmüz'den tam akışın 1-2 hafta içinde yeniden başlaması iyimser bir beklenti olur. Bir ay içinde yüzde 50'nin üzerine çıkılması mümkün olabilir ancak Körfez bölgesinde gemi tedarik zincirini yeniden kurmak ve tüm yeniden başlatma süreçlerini sorunsuz şekilde işletmek zor olacaktır"

(Firdevs Yüksel/İstanbul)

7- FAO Başekonomisti Torero'dan, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın gıda enflasyonunu hızlandırabileceği uyarısı

"Emtia fiyatlarında bazı artışlar görmeye başladık. Mısır fiyatında yüzde 9, soya fasulyesinde yüzde 25, buğdayda yüzde 8, pirinçte ise yüzde 2 ile 9 arasında artış gördük. Dolayısıyla fiyatların seyri, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelere bağlı"

"Tarım için gerekli temel girdilerin arzının neredeyse üçte biri kısıtlandı ve bu sorun hemen çözülmezse ciddi bir gıda krizi yaşama olasılığımız oldukça yüksek"

"Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışı yeniden başlarsa bu elbette olumlu bir gelişme olur, üretim arzı üzerindeki olumsuz etkiler hafifleyebilir ancak ekim takvimi zaten başladığı için biz mutlaka etkilerini göreceğiz"

(Nuran Erkul-Ata Ufuk Şeker/Londra)

8- Fransa'da öğrencilerin Filistin'e destek girişimleri polis engeline takılıyor

Fransız öğrenci Rania: "İlk defa öğrenciler esasen herkesin savunması gereken bir mesele uğruna bu kadar baskıya maruz kalıyor"

Komünist Gençlik üyesi İbrahim: "Üniversite yönetimleri, burjuva devlet ve son derece baskıcı polis ile ele ele vererek, Filistin'deki soykırıma karşı ve Filistin'in hürriyeti için sesini yükselten tüm sesleri bastırıyor"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

9- İSTANBUL'UN HAN VE ÇARŞILARI - Asırların ticaret merkezi Kapalıçarşı her gün yüz binlerce misafiri ağırlıyor

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı:

"Kapalıçarşı'yı normal zamanda günde ortalama 350-400 bin kişi ziyaret ediyor. Hafta sonları da yaklaşık olarak günlük 700-800 bin civarında kişi ziyaret ediyor. Bayramlarda ve Paskalya döneminde ise günde 2,5 milyon ila 4 milyon kişi ziyaret ediyor burayı"

"7 bin 500 kat malikimiz var. Bunun her birinde ortalama 5 kişi çalışsa burası yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlıyor"

(Kaan Ulu-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İstanbul ormanlarında hazırlanan iklim uyum haritaları Türkiye'ye örnek olacak

İstanbul Ormanları ve Toplumsal Uyum Projesi ile kırılgan alanlar ve ekosistem hizmetleri üzerindeki riskler mekansal olarak ortaya konarken bu kapsamda hangi bölgelerin kuraklık, su stresi ve yangın açısından daha hassas olduğu belirlenerek haritalandırıldı

OGM İstanbul Bölge Müdürü Zafer Derince: "İstanbul deneyiminin en önemli katkısı, ekosistem hizmetleri temelli orman yönetiminin iklim değişikliğine uyumla nasıl birleştirilebileceğini göstermesidir. Bu yaklaşımın diğer orman bölgelerinde yaygınlaştırılması, Türkiye'de orman yönetiminin iklim risklerine karşı daha dirençli, veri temelli ve toplumsal faydayı gözeten bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

11- Devlet korumasındaki çocuklar geçmişin yükünü bu merkezde bırakıyor

İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ilk kez kurulan Çocuk ve Ergen Danışma Merkezi'nde, şiddet, ihmal, istismar, kayıp ve çeşitli örseleyici yaşantılara maruz kalan çocukların oyun terapisi, bireysel terapi ve grup çalışmalarıyla travmalarının etkilerinden uzaklaşması hedefleniyor

İl Müdürü Ömer Turan: "Kurum içinde yapılan görüşmeler bir süre sonra orada olmasından kaynaklı hedefe ulaşılmasını geciktiriyor. Burada yapılan disiplinli çalışmaların süreci hızlandırdığını ve verimi artıran bir durumu ortaya koyduğunu gördük"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Messi ve Ronaldo, 6'ncı kez Dünya Kupası'nda forma giyecek

38 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcu Messi, 26 maçla Dünya Kupası tarihinde en çok müsabakaya çıkan oyuncu konumunda bulunuyor

41 yaşındaki Portekizli futbolcu Ronaldo, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu ünvanına sahip durumda

Messili Arjantin, J Grubu ilk maçında Cezayir ile yarın Kansas City Stadı'nda karşılaşacak; Ronaldolu Portekiz, K Grubu ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yarın Houston Stadı'nda karşı karşıya gelecek

(Fatih Erel/New York)

13- Dünya Kupası'ndaki bilet fiyatları ve konaklama el yakıyor

ABD, Kanada ve Meksika'da ortalama 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda düzenlenen Dünya Kupası; bilet fiyatları, ulaşım ve konaklama giderleri baz alındığında, taraftarlar açısından turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu oluyor

New York New Jersey Stadı'ndaki maçları takip eden taraftarlar, "Dünya Kupası ateşi cep yakıyor" uyarısında bulunurken "en pahalı" Dünya Kupası'nda daha az turist çeken eyaletlerde oynanan maçlarda ise tribünlerdeki boşluklar dikkati çekiyor

ABD'de oynanan 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti, Katar'daki 2022 finalinde taraftarların ödediği en ucuz bilet fiyatının 10 katı düzeyinde bulunuyor

(Fatih Erel/New York)

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