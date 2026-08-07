Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü - Son Dakika
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Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü

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İstanbul'daki bir hafızlık kursunda 11-12 yaşlarındaki bir erkek çocuk, eğitmeni tarafından öldüresiye dövüldü. Ezber dersini veremediği iddiasıyla eğitmenin küçük çocuğun kafasına defalarca vurduğu, tokat attığı ve rahleyi fırlattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da faaliyet gösteren bir hafızlık kursunda, verilen ezberi okuyamayan 11-12 yaşlarındaki bir çocuk, eğitmeninin şiddetine maruz kaldı.

DEFALARCA VURDU

Cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde; eğitmenin küçük çocuğun kafasına art arda darbeler indirdiği, yüzüne tokatlar savurduğu ve elindeki rahleyi çocuğa doğru fırlattığı anlar yer aldı.

İnfial yaratan görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar, eğitmenin bir an önce yakalanıp gözaltına alınması çağrısında bulundu.

Cep Telefonu, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • onddemir@gmail.com [email protected]:
    siyasal İslamcıların hayalindeki yeni Türkiye 23 16 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    ne yapıyordu bunlar benimahlakım projesi değil mi bunların verdiği ahlak bu işte 3 6
  • yüksel altun yüksel altun:
    siyasal islama örnek. şaşırdıkmı hayır… 17 14 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    burada faturayı dine keserler atam diyerek soygun yapıldığında fatura kime kesildi hırsıza mı 12 11 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    sen kendine bak ilği alanın değil onddemir sana ne 1 8 Yanıtla
    Osman Ergenç Osman Ergenç:
    Senin ilgi alanın ne yobaz 7 1
  • Dsk Kdks Dsk Kdks:
    Bunlar kim araştırmalı niye bu çocukları soğutmaya çalışıyorlar eğitimin böyle olmadığını herkes biliyor, 6 0 Yanıtla
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