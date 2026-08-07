Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü
İstanbul'daki bir hafızlık kursunda 11-12 yaşlarındaki bir erkek çocuk, eğitmeni tarafından öldüresiye dövüldü. Ezber dersini veremediği iddiasıyla eğitmenin küçük çocuğun kafasına defalarca vurduğu, tokat attığı ve rahleyi fırlattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da faaliyet gösteren bir hafızlık kursunda, verilen ezberi okuyamayan 11-12 yaşlarındaki bir çocuk, eğitmeninin şiddetine maruz kaldı.
DEFALARCA VURDU
Cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde; eğitmenin küçük çocuğun kafasına art arda darbeler indirdiği, yüzüne tokatlar savurduğu ve elindeki rahleyi çocuğa doğru fırlattığı anlar yer aldı.
İnfial yaratan görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar, eğitmenin bir an önce yakalanıp gözaltına alınması çağrısında bulundu.
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