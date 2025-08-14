Eğlence Mekanında Ölümüne Darp

Afyonkarahisar'da merkez ilçeye bağlı Işıklar beldesindeki bir eğlence mekanında oturup içki içen Hasan Çetiner ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

TEKME, YUMRUK VE SOPALARLA DÖVÜLDÜ

Çetiner'den çalışanlar tarafından dışarı çıkması istendi. Hesabını ödeyen Çetiner, iddiaya göre dışarıya çıkarken peşinden gelen çalışanların saldırısına uğradı. Tekme, yumruk ve sopalarla darbedilen Çetiner, jandarmadan yardım istedi.

BAŞINA 12 DİKİŞ ATILDI

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çetiner, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çetiner'in başına 12 dikiş atıldı.

"20 BİN LİRALIK GASP" İDDİASI

Hasan Çetiner, daha sonra jandarma karakolunda olayla ilgili şikayetçi oldu. Çetiner hem darbedildiğini hem de cebindeki 20 bin TL'nin gasbedildiğini öne sürdü.

"BEYİN KANAMAM VAR, HAYATİ TEHLİKEM DEVAM EDİYOR"

Hasan Çetiner, "Beni hem darbettiler hem gasbettiler. Cebimdeki 20 bin TL ile gümüş yüzüğümü aldılar. Ardından jandarmayı aradım. Jandarmayı beklerken tekrar 4 kişi gelerek beni sopalarla dövdü. 'Bizim mekana herkes gelemez biz adamı böyle yaparız' dediler. Beni ölümüne darbettiler. Kafamda ve vücudumda her yerimde darp izi var. Kafamda dikiş izleri ve sopalarla vurdukları için beyin travmam ve beyin kanamam var. Hayati tehlikem devam ediyor. Yaşadığım bu durumdan dolayı mekan sahibinden ve tüm garsonlardan şikayetçi ve davacıyım" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.