EGM'de COP31 için Ali Fidan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM), 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) için koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığındaki toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınan tedbirler ile ilgili birimlerin etkin bir koordinasyon içerisinde yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.