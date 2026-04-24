Egm'den Halfeti Belediyesi'ne Yönelik Operasyonla İlgili Açıklama: 51 Şüpheli Şahsa Yönelik İşlem Başlatılmıp Olup 49 Şahıs Gözaltına Alınmıştır

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin "28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'müz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Halfeti Belediyesi'nde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde; 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir."