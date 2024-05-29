EGM'den Kurban Bayramı Uyarısı: Dolandırıcılara Karşı Dikkatli Olun - Son Dakika
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EGM'den Kurban Bayramı Uyarısı: Dolandırıcılara Karşı Dikkatli Olun

EGM\'den Kurban Bayramı Uyarısı: Dolandırıcılara Karşı Dikkatli Olun

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alım satımı yapacaklara yönelik uyarılarda bulundu. EGM, kurbanlık alışverişinin belediyeler tarafından belirlenmiş hayvan pazarlarından yapılması gerektiğini ve internet üzerinden düşük fiyatlı satış yapan sitelerden alışveriş yapılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, satıcı gibi davranan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması ve telefon numarasının doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Satıcılar ise alışveriş sırasında sahte çek ve senetlere karşı dikkatli olmalı, nakit para bulundurmamalı ve döviz ile alışveriş yapmamalıdır.

29.05.2024 16:43
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alım satımı yapacaklara yönelik uyarılarda bulundu.

EGM'den yapılan açıklamada, kurbanlık alışverişinin mümkün olduğunca belediyeler tarafından belirlenmiş hayvan pazarlarından, satış için izin almış ve yer verilen kişilerden yapılması gerektiği belirtildi.

İnternet üzerinden bedelinin çok altında kurbanlık satışı yapan sitelerden alışveriş yapılmaması ve satıcı gibi davranan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasının önemi vurgulanan açıklamada, "Satışı yapılan hayvanı görmediğiniz halde, parayı sizden alarak kurbanlık hayvanı ikametinize getireceğini söyleyen kişilere inanmayın." uyarısında bulunuldu.

Satıcının verdiği telefon numarasının doğru olup olmadığının kontrol edilmesi istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numarayı aldığınız anda arayarak kontrol edin. Kurbanlık satış yerlerinde para akışının yoğun olmasından dolayı yankesicilik, kapkaç, dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı bulunun. Alışveriş esnasında büyükbaş hayvan alırken, bu hayvana ait pasaporta, küçükbaş hayvanın kulak küpesine dikkat edin. Kurban kesildikten sonra hayvanın sağlıksız çıkması halinde ilgili belediye başkanlığına giderek tutanak tutturun. ya da sağlıksız hayvanın fotoğraf ve videosunu çekerek durumu kayıt altına aldıktan sonra Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunabilirsiniz. Her türlü şüpheli durumu, zaman kaybetmeden 112 Acil Durum Hattı'nı arayarak polise bildirin."

Satıcılar ne yapmalı?

Açıklamada, satıcılara da alım satım yaparken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarılar yapıldı.

Satıcıların alışveriş sırasında aldıkları paranın, çek ve senedin sahte olup olmadığını kontrol etmeleri, aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı duyarlı olmaları ve ücretini almadan kurbanlığı kesinlikle teslim etmemeleri gerektiği belirtildi.

Özellikle akşam saatlerinde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması vurgulanan açıklamada, şu uyarılar yapıldı:

"Size verilen telefon numarasının doğru olup olmadığını, numarayı aldığınız anda arayarak kontrol edin. Yanınızda ve kaldığınız yerde nakit para bulundurmayın. Alışverişlerinizi mümkün olduğunca nakit para alarak yapın. Çek ve senetlerin karşılıksız çıkma ihtimali olduğunu unutmayın. Mümkün olduğunca döviz ile alışveriş yapmayın. Döviz ile yapılan alışverişlerde sahteciliğe ve döviz kurlarına dikkat edin. Kurban satış yerlerinde para akışının yoğun olmasından dolayı yankesicilik, kapkaç, dolandırıcılık ve sahte para konusunda duyarlı bulunun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel EGM'den Kurban Bayramı Uyarısı: Dolandırıcılara Karşı Dikkatli Olun - Son Dakika

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