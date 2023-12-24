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EGM Denetimlerinde Hız İhlali Yapan 18 Bin 356 Araç ve Sürücüye İşlem Uygulandı - Son Dakika
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EGM Denetimlerinde Hız İhlali Yapan 18 Bin 356 Araç ve Sürücüye İşlem Uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde, hız ihlali yaptığı belirlenen 18 bin 356 araç ve sürücüye işlem uygulandı. Ayrıca 165 aracın teknik şartlara aykırı egzoz kullandığı tespit edildi.

EGM Denetimlerinde Hız İhlali Yapan 18 Bin 356 Araç ve Sürücüye İşlem Uygulandı
24.12.2023 - 16:49,  Güncelleme: 16:51
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Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), ülke genelinde yürüttüğü denetimlerde, hız ihlali yaptığı belirlenen 18 bin 356 araç ve sürücüsüne işlem uygulandı, 165 aracın ise teknik şartlara aykırı egzoz kullandığı tespit edildi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 11-18 Aralık'ta denetimler yapıldı.

Bu kapsamda, 11-17 Aralık'ta araç çekme ve kurtarma hizmetlerinde yer alan araç ve sürücülerinin disiplin altına alınarak suistimal ve usulsüzlüklerin engellenmesi amacıyla araç kurtarıcı/çekicilerine yönelik ülke genelindeki eş zamanlı özel denetimlerde, 14 bin 18 araç/sürücü denetlendi.

Denetimlerde, 190 aracın yetki belgesinin olmadığı, 148 sürücünün mevzuatın öngördüğü Meslekli Yeterlilik Belgesi (SRC) veya geçerli psikoteknik değerlendirme raporunun bulunmadığı, 67 aracın mevzuatta belirtilen teknik şartlara aykırı olduğu, 42 aracın tescil belgesi/plakasının mevzuata aykırı olduğu, 94 aracın taşıma kapasitesinin üzerinde araç taşıdığı, 90 aracın geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı, 265 aracın fenni muayenesinin olmadığı tespit edildi.

Ayrıca denetimde, 4 bin 613 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

Modifiye araçlar denetimi

Ülke genelinde "Modifiye Araçlara" yönelik 12-14 Aralık'ta yapılan denetimlerde, 52 bin 481 araç/sürücünün denetlendiği uygulamalarda, 617 aracın ışık, lastik gibi donanımlarının teknik şartlara, 451 araç üzerinde yapılan değişikliklerin ise mevzuata aykırı olduğu, 165 aracın teknik şartlara aykırı egzoz kullandığı tespit edildi.

Radarla hız denetimi

Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 16-18 Aralık'ta ise ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, hız ihlali yaptığı belirlenen 18 bin 356 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Aralık, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: EGM Denetimlerinde Hız İhlali Yapan 18 Bin 356 Araç ve Sürücüye İşlem Uygulandı - Son Dakika
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