EGO Genel Müdürü Taylan Engin, Beypazarı'nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

EGO Genel Müdürü Taylan Engin, Beypazarı'nda vatandaşlarla buluştu

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Taylan Engin, Beypazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm için çalışacaklarını söyledi.

27.05.2024 18:17  Güncelleme: 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu ulaşımda yaşadığı sorunlar hakkında bilgi almak ve sorunları yerinde dinlemek için ilçe ziyaretleri düzenliyor. Çubuk ve Etimesgut'un ardından Beypazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelen EGO Genel Müdürü Taylan Engin, yurttaşların talep ve önerilerini not alarak, "Sorunları birebir dinliyoruz ve çalışıyoruz. 4-5 ay gibi kısa bir süre sonra da sorunların çözümleri ile ilgili şeffaf yönetim anlayışımız gereği, hesabını vermeye geleceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, kentin ulaşım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorunların çözümü için gerçekleştirdiği toplantılara devam ediyor. EGO Genel Müdürü Taylan Engin ve beraberindeki heyet, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarının dinlendiği toplantıda Taylan Engin, sorunların üzerine çalışacaklarını söyledi. Toplantıya, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da katıldı.

Yolcuların sorunları, birebir dinleniyor

İlçe ziyaretlerine devam edeceklerini ve bu ziyaretlerin önemli olduğunu belirten Engin, şöyle konuştu:

"Amacımız, yolcuların kartlarıyla, sistemle, güzergahlarla ve duraklarla ilgili yaşadığı sıkıntıları birebir dinlemek, doğru anlamak ve bunların çözümleri için çalışmaları gerçekleştirmek. Beypazarı özelinde daha çok özel taşımacılarla ilgili sorunlar dile getirildi. Ankara-Beypazarı arasındaki ulaşımın aktarma koşullarıyla ilgili sorunlar aldık. Biz bu sorunların hepsine çalışacağız. Biz bu sorunları birebir dinliyoruz, çalışıyoruz. 4-5 ay gibi kısa bir sürede de geri dönüş yapıp bu sorunlardan hangilerini çözebildik, hangilerini niye çözemedik konularının şeffaf yönetim anlayışımız gereği hesabını vermeye geleceğiz. Çünkü biz EGO olarak bir teknolojik dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşüm için çok kısa bir süre daha sabır istedik. Bu dönüşümün sonunda zaten genel sorunların yüzde 70- 80'ini çözdüğümüzü hep beraber göreceğiz."

EGO Genel Müdürü Taylan Engin, Beypazarı\'nda vatandaşlarla buluştu
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı, Ankara, Ego, Ulaşım, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGO Genel Müdürü Taylan Engin, Beypazarı'nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:25:11. #1.13#
SON DAKİKA: EGO Genel Müdürü Taylan Engin, Beypazarı'nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement