EGO Genel Müdürü Taylan Engin, Beypazarı\'nda vatandaşlarla buluştu

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu ulaşımda yaşadığı sorunlar hakkında bilgi almak ve sorunları yerinde dinlemek için ilçe ziyaretleri düzenliyor. Çubuk ve Etimesgut'un ardından Beypazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelen EGO Genel Müdürü Taylan Engin, yurttaşların talep ve önerilerini not alarak, "Sorunları birebir dinliyoruz ve çalışıyoruz. 4-5 ay gibi kısa bir süre sonra da sorunların çözümleri ile ilgili şeffaf yönetim anlayışımız gereği, hesabını vermeye geleceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, kentin ulaşım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorunların çözümü için gerçekleştirdiği toplantılara devam ediyor. EGO Genel Müdürü Taylan Engin ve beraberindeki heyet, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarının dinlendiği toplantıda Taylan Engin, sorunların üzerine çalışacaklarını söyledi. Toplantıya, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da katıldı.

Yolcuların sorunları, birebir dinleniyor

İlçe ziyaretlerine devam edeceklerini ve bu ziyaretlerin önemli olduğunu belirten Engin, şöyle konuştu:

"Amacımız, yolcuların kartlarıyla, sistemle, güzergahlarla ve duraklarla ilgili yaşadığı sıkıntıları birebir dinlemek, doğru anlamak ve bunların çözümleri için çalışmaları gerçekleştirmek. Beypazarı özelinde daha çok özel taşımacılarla ilgili sorunlar dile getirildi. Ankara-Beypazarı arasındaki ulaşımın aktarma koşullarıyla ilgili sorunlar aldık. Biz bu sorunların hepsine çalışacağız. Biz bu sorunları birebir dinliyoruz, çalışıyoruz. 4-5 ay gibi kısa bir sürede de geri dönüş yapıp bu sorunlardan hangilerini çözebildik, hangilerini niye çözemedik konularının şeffaf yönetim anlayışımız gereği hesabını vermeye geleceğiz. Çünkü biz EGO olarak bir teknolojik dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşüm için çok kısa bir süre daha sabır istedik. Bu dönüşümün sonunda zaten genel sorunların yüzde 70- 80'ini çözdüğümüzü hep beraber göreceğiz."