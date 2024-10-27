EgyptAir, Bağdat ve Erbil Uçuşlarını İptal Etti

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KAHİRE, 27 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın ulusal havayolu şirketi EgyptAir Cumartesi günü bölgesel gelişmeler nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil kentine olan tüm uçuşlarını iptal etti.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, müşterilere rezervasyonlarını havayolu şirketiyle yeniden düzenlemeleri çağrısında bulunulurken, askıya alma işleminin durum istikrara kavuşana kadar süreceği belirtildi.

Cumartesi günü erken saatlerde Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyulurken, İsrail " İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar" düzenlediğini doğruladı. İsrail ordusu, bu saldırıların günün ilerleyen saatlerinde tamamlandığını ve son aylarda İran'dan gelen saldırılara yanıt niteliğinde olduğunu belirtti.

Ortadoğu ülkeleri, Cumartesi günü İsrail'in İran'ı askeri olarak hedef almasını kınayarak, bu durumun bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki olası etkilerinden duydukları endişeyi ifade etti.