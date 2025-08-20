Egzoz ve Kırmızı Işık İhlali: 11 Bin Lira Ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosikletinde abartı egzoz bulunan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye, 11 bin 434 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ihbar üzerine ilçede abartı egzoz ile gürültü çıkaran motosikletliyi takip sonucu uygulama noktasında durdurdu.

Ekiplerce yapılan incelemede, motosiklette abartı egzoz olduğu tespit edildi.

Sürücüye "mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması ve kırmızı ışık ihlali"nden 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.