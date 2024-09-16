Ehliyeti İptal Edilen Sürücü Trafikte - Son Dakika
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Ehliyeti İptal Edilen Sürücü Trafikte

Ehliyeti İptal Edilen Sürücü Trafikte

Erzurum'da kaza sonrası tekrar trafiğe çıkan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

16.09.2024 11:58
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ERZURUM'da durağa yaklaşırken, kapısını erken açtığı minibüsten kadın yolcunun düşüp yaralanmasına neden olan, muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan ceza kesildikten bir gün sonra yine aynı araçla trafiğe çıkan M.E.K.'nin bu kez ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Olay, 11 Eylül'de saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.K., kullandığı yolcu minibüsüyle durağa yaklaşırken, kapısını açtı. Bu sırada Hacer Tuğra (53), araç tam durmadan minibüsten inmeye kalkışınca dengesini kaybedip düştü. Durağın arka kısmındaki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası Tuğra, yerde kıvranırken, minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrası Hacer Tuğra, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken, minibüs sürücüsü M.E.K. kaza yerine geldi. Polisin, "Neden kaza yerini terk ettin?" sorusuna M.E.K., "Biliyorsunuz bizde süre çok önemli. Yolcularımı hemen gidecekleri yere bırakıp, buraya geldim. Çok üzgünüm. Durağa yaklaştığım sırada kapıyı açtım ama hızlı değildim" diyerek kendini savundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik polisi, sürücüye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan ceza kesti.

Şoförün kazadan 1 gün sonra aynı araçla Yakutiye ilçesi Yunusemre güzergahında trafiğe çıktığı, yerel bir gazete muhabiri tarafından görüntülendi. İş yerine gitmek üzere bindiği minibüsün şoförünü tanıyan gazeteci, "Sizin trafikte olmanız doğru mu? Aracınız muayenesiz, ehliyetiniz yetersiz" diye sordu. M.E.K. ise "Doğru, ne olmuş ki" diye cevap verdi. Muhabirin sorularına sinirlenen şoför M.E.K, bir anda aracını hızla sürerek kırmızı ışıkta geçti. Kural tanımayan sürücünün tavrı kameralar tarafından kayıt altına alındı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olay nedeniyle Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "14 Eylül 2024 günü saat 18.05 sıralarında Erzurum lisesi önünde aracı durduran ekipler araç sahibi V.K. hakkında KTK 34/b (Muayenesi yapılmamış araçla trafikten menedilmesine rağmen trafiğe çıkmak) maddesini ihlalden 3 bin 135 TL idari işlem uygulanarak araç çekici üzerinde sahibine teslim edilmiştir. 14 Eylül 2024 günü sosyal medya platformunda paylaşılan haberlere göre M.E.K.'nin yeterli ehliyeti olmamasına rağmen araç kullanmaya devam ettiği anlaşılması üzerine şahıs 15 Eylül 2024 günü Gölbaşı Polis Merkezi Amirliğine davet edilmiş ve kendisine KTK'nin; 34/lb; (Muayenesi yapılmamış araçla trafikten menedilmesine rağmen trafiğe çıkmak) maddesi ihlalden 3 bin 135 TL, 39/2 (yetersiz ehliyet-kullanmak ve kullandırmak) maddesini ihlalden 12 bin 878 TL, 47/1-b (kırmızı ışık kurallarına uymamak) maddesini ihlalden 1506 TL, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 26/1-E2-2 (psikoteknik belgesi bulunmadan araç kullanmak) maddesini ihlalden 5 bin 679 TL olmak üzere toplamda 23 bin 207 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücüye TCK 179/2 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten adli işlem başlatılmıştır. Sonuç itibarıyla şahıs ve araç hakkında toplamda 51 bin 169 TL idari para cezası uygulanmış, sürücü aday sürücü olduğundan toplam 80 ceza puanı ile ehliyeti, daimi iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ehliyeti İptal Edilen Sürücü Trafikte - Son Dakika

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