Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Naz, yaşam savaşını kaybetti (2)
Bursa'da ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın kullandığı kamyonetin çarptığı Zeynep Naz Sarıkaya'nın cenazesi, öğle vakti Emek Adnan Menderes Camisi'nde kılınan namazın ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sarıkaya'nın cenazesine okul arkadaşları da katılırken, ailesi ayakta durmakta güçlük çekti.
Son Dakika › Güncel › Ehliyetsiz Sürücü Zeynep Naz'ı Hayattan Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?