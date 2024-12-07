Ehliyetsiz sürücüye 42 bin lira ceza

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Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan sürücüye 42 bin lira ceza kesildi.

Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde polis ekiplerinin durdurmak istediği A.U, 06 KNN 73 plakalı aracıyla kaçmaya başladı.

Araç, Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi'nde kaldırıma çıkarak duvara çarptı.

Gözaltına alınan sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, kırmızı ışık ihlali ve "dur" ihtarına uymamaktan 42 bin lira ceza uygulandı.

Araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi.