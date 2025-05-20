Ehud Barak'tan Yair Golan'a Destek - Son Dakika
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Ehud Barak'tan Yair Golan'a Destek

Barak, Golan'ı cesur buldu ve eleştirilerine karşı destek verdi; ordunun Gazze'deki eylemleri eleştirildi.

20.05.2025 17:54
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İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, "İsrail ordusunun Gazze'de hobi olarak çocuk öldürdüğü" açıklamasıyla gündeme gelen İsrailli siyasetçi Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan'a destek çıkarak Golan'ı "cesur ve doğru biri" şeklinde tanımladı.

Golan'ın İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, "Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez. İsrail milletler arasında bir parya devleti olmaya doğru ilerliyor." ifadeleri İsrail kamuoyunda yoğun biçimde tartışılıyor.

Golan'a gerek iktidar, gerekse muhalefetten gelen kınama ve tepkilerin aksine eski Başbakan aynı zamanda eski Genelkurmay Başkanı Ehud Barak'tan destek geldi.

Barak, sosyal medya paylaşımında, "Yair Golan doğru ve cesur bir adamdır. Eğer ki bu gece bir baskına gidecek ya da yarın çetin bir siyasi kampanyaya başlayacak olsam, bugün kendisine saldıranlar ve onu kınayanlar değil yanımda Golan'ı görmek isterim." ifadelerine yer verdi.

Yair Golan'ın "bazı ifadelerini farklı kullanabileceğini" değerlendiren Barak, "İsrail askerlerini değil siyasi liderliği hedef aldığını" savundu.

İsrail'de gün boyunca Golan'a artan tepkilerin yanı sıra, İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan'ın rütbelerinin sökülmesi çağrısında bulundu.

Levin, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 18 binden fazla çocuğun öldüğü tabloda "İsrail ordusunun hobi için çocuk öldürdüğünü" dile getiren Golan'ın İsrail ordusuna iftira attığını öne sürdü.

Öte yandan Maariv gazetesinin haberinde, Likud Partisi Milletvekili Ariel Kellner'in, emekli asker Golan'ın da rütbelerinin geri alınmasını sağlayacak bir yasa tasarısı sunmaya hazırlandığı kaydedildi.

Kellner'in sunmayı planladığı tasarı, İsrail ordusunda askerlik yapmama çağrısında bulunan, yedek askerliği bırakan ve ordu hakkında olumsuz ifadeler kullanan subayların rütbelerinin ve imtiyazların geri alınmasını teklif ediyor.

Golan'dan açıklamalarına geri adım

İsrail Meclisi'nde sandalyesi bulunmayan Demokratlar Partisi'nin Lideri Golan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamalara gelen tepkiler üzerine ifadelerine izah getirdi.

Golan, sosyal medya paylaşımında "İsrail askerleri kahraman, hükümet bakanları yozlaşmış. İsrail ordusu etik, halk doğru yolda ama hükümet çarpık. Savaş bitmeli, esirler geri getirilmeli, İsrail rehabilite edilmeli." ifadelerini kullandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bine yaklaştı, yaralıların sayısı da 121 bini aştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

İsrail hükümeti, kıtlığı önlemek için Gazze'ye temel gıda girişine izin vereceğini duyurdu. İsrail hükümetinin bu adımına aşırı sağcılardan itiraz gelirken pazartesi Gazze'ye sadece 5 tır temel gıda maddesi ulaştı. Birleşmiş Milletler, ulaşan yardımların bölgenin ihtiyaçları karşısında "okyanusta bir damla" niteliği taşıdığı eleştirisini yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Ehud Barak, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehud Barak'tan Yair Golan'a Destek - Son Dakika

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