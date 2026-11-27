İsrail'de "Değişim Bloğu" koalisyon müzakerelerini sürdürürken Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un gelecek hafta İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin dışarıdan vereceği destekle azınlık hükümetini kurması bekleniyor.

İsrail basınında, Eisenkot'un hükümeti kurma yetkisinin sona ermesine 4 gün kala Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a azınlık hükümeti kurduğunu bildirmeyi ve yeni koalisyonu Mecliste güvenoyuna sunmayı planladığı yönünde haberler yer aldı.

Haaretz gazetesi ise "Değişim Bloğu"nun, Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ile kurulması planlanan azınlık hükümetinin yemin ederek göreve başlamasının ardından koalisyonu genişletmeyi hedeflediğini yazdı.

Habere göre, muhalefet bloğu liderleri daha istikrarlı bir çoğunluk sağlamak için Netanyahu bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Şas Partisi'ni veya İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi'ni (Raam Partisi) koalisyona dahil etmeyi planlıyor.

Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Avigdor Liberman'ın Eisenkot'un gelecek haftanın sonuna kadar "Yahudi çoğunluğa sahip" bir koalisyon hükümeti kurabileceği yönündeki açıklamaları da koalisyon müzakerelerinin başarıyla sonuçlanma ihtimalinin güçlendiğine işaret etti.

İsrail basını ayrıca, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalefetin hükümeti kurma ihtimalinin güçlenmesi karşısında karamsarlığa kapıldığına dikkati çekiyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun yakın çevresine Eisenkot'un hükümet kurmasını ancak bir "mucizenin" engelleyebileceğini söylediğini aktardı.

Öte yandan, Eisenkot'un hükümet kurmasının önündeki en önemli engellerden birinin müttefiklerinin bakanlıkların partilere dağılımı konusunda yaşadığı birtakım anlaşmazlıklar olduğu basına yansıyor.

Birleşik Tevrat Yahudiliği'nden resmi müzakerelere yeşil ışık

Ultra-Ortodoksları temsil eden Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ile Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi arasında resmi koalisyon müzakerelerinin başlatılması bekleniyor.

KAN, gayriresmi görüşmeler yürüten Yashar ve Birleşik Tevrat Yahudiliği heyetlerinin Haredilerin askerlikten muafiyetine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa taslağı konusunda mutabakata vardığını yazdı.

Söz konusu mutabakatın ardından, Birleşik Tevrat Yahudiliği ittifakındaki Tevrat Sancağı Partisinin dini liderleri Haham Dov Lando ve Hillel Hirch'in dün gece resmi müzakerelere başlanmasına onay verdiği bildirildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, eski müttefiki Birleşik Tevrat Yahudiliği'ni muhalefetle birlikte hareket etmekten vazgeçirmek amacıyla dün ABD'den dönen Haham Hillel Hirsch ile havalimanında yüz yüze görüşme talebinin ise geri çevrildiği belirtildi.

Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi, Haredilerin zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Temmuz 2025'te Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinden çekilmişti.

Abbas: "Koalisyon hükümetinde Raam da yer alacak"

"Değişim Bloğu" liderlerinin Arap partileri olmaksızın bir hükümet kuracakları yönündeki açıklamalarına rağmen Raam lideri Mansur Abbas, Eisenkot liderliğinde kurulacak hükümette Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği partisinin de yer alacağını iddia ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Arapça servisine dün konuşan Abbas, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevine son verecek bir koalisyon hükümetinin kurulmaya çok yakın olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Değişim Bloğu partileri ile Birleşik Tevrat Yahudiliği'nden oluşan, Raam'ın da yer aldığı ve Ortak Liste'nin dışarıdan destek vereceği bir hükümet kurulacak."

Parlamento seçimlerinde 8 milletvekili çıkaran Raam Partisi'nin de koalisyona katılması halinde, 48 sandalyeli "Değişim Bloğu" ile 7 milletvekiline sahip Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin oluşturması beklenen koalisyon, 63 sandalyeye ulaşarak azınlık hükümeti olmaktan çıkacak.

Bennett'ten Netanyahu ile "Ulusal Birlik Hükümeti" ısrarı

Siyasete 2006'da dönemin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun özel kalem müdürü olarak adım atan Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett ise Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile "ulusal birlik hükümeti" kurulmasının en iyi seçenek olduğu yönündeki ısrarını sürdürüyor.

Geçen hafta "Değişim Bloğu"ndaki müttefiklerine haber vermeden Netanyahu ile yaklaşık 3 saat görüşen Bennett, Arap veya Ultra-Ortodoks partilerle koalisyon kurmak yerine Likud Partisi ile ulusal birlik hükümeti oluşturulmasını tercih ettiğini belirtti.

Başta Eisenkot olmak üzere "Değişim Bloğu" liderleri ise Netanyahu'nun yer alacağı bir koalisyon hükümetine karşı çıkıyor.

Muhalefetin bakanlıkların paylaşımında anlaşmazlık yaşadığı aktarılıyor

İsrail basınında, muhalefetteki "Değişim Bloğu"nu oluşturan Yashar, Evimiz İsrail, Beyahad ve Demokratlar partilerinin liderleri arasında bakanlıkların paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı yönünde haberler yer aldı.

Haberlere göre, Eisenkot ile ilk koalisyon anlaşmasını imzalayan Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman'ın Savunma Bakanlığı görevini üstlenmesi öngörülürken, Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett'in de aynı göreve talip olduğu belirtildi.

Liberman'ın partisine Savunma Bakanlığının yanı sıra Göç ve Entegrasyon Bakanlığının da verilmesi bekleniyor.

Beyahad Partisine ise Maliye ve Dışişleri bakanlıklarının bırakılmasının planlandığı, Bennett'in yeni hükümette Maliye Bakanı, partinin ikinci ismi Yair Lapid'in de Dışişleri Bakanı olarak görev almasının öngörüldüğü aktarıldı.

Demokratlar Partisi ise Yashar ile koalisyon anlaşması konusunda mutabakata varılmasının ardından Ulusal Güvenlik, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İletişim ile Kültür ve Spor bakanlıklarını üstleneceğini duyurdu.