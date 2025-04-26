EİT Genel Sekreteri Khan, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Asad Majeed Khan, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri yalnızca 2024'te 100 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayarak turizm alanında dikkate değer bir büyüme kaydetmiştir." dedi.

Khan, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni"nde, "Merhaba Dadaşlar" diyerek konuşmasına başladı.

Bugün burada 2025 yılı için Uluslararası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti ilan edilen büyüleyici Erzurum'da bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Khan, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı adına vizyoner liderliği ve bölgesel işbirliğine verdiği sarsılamaz destek için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımızı sunmak isterim." dedi.

Khan, organizasyon için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, özellikle Cumhurbaşkanlığı makamına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine ve yerel paydaşlara teşekkürlerini sundu.

"Erzurum'u keşfetmeye davet ediyorum"

Dünyanın farklı ülkelerindeki insanları Erzurum'u gezmeye davet eden Khan, şunları kaydetti:

"Muhteşem Çifte Minareli Medrese ve etkileyici Erzurum Kalesi gibi yapılar, şehrin zengin tarihin kalıcı sembolleri olarak ayakta duruyor. Erzurum'un sıcak insanları ve köklü gelenekleriyle şekillenen canlı yerel kültürü, ziyaretçileri gerçek ve özgün deneyime davet etmektedir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri yalnızca 2024'te 100 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayarak turizm alanında dikkate değer bir büyüme kaydetmiştir. Ekoturizm başkenti uygulaması 2020'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de başlamış, ardından İran'da, Özbekistan'da devam ederken kuruluşumuzun en önemli geleneklerinden birisi haline gelmiştir. Bu yıl Erzurum, 6. Ekoturizm Bakanlar Toplantısı'na ve yıl boyunca düzenlenecek birçok spor, kültür ve gastronomi etkinliğine ev sahipliği yaparak bu unvanı en iyi şekilde taşıyacaktır. Bu vesileyle tüm dünyadaki insanları, bölgemizin zamansız hazinelerini özellikle bu yıl Erzurum'u keşfetmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte Erzurum ve eko bölgesi için heyecan verici bir dönemin başlangıcını kutlayalım."

Khan konuşmasını, İbrahim Erkal'ın "Erzurum'a Gel" şarkısının "Palandöken yastığın, evleri yığın yığın, Dadaşların el ele, alem senin aşığın, hadi gel Erzurum'a gel, Erzurum yahşi güzel. Haydi gel Erzurum'a gel." dizeleriyle sonlandırdı.