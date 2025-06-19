Ekim Apartmanı Davası: Sanıklara Hapis Cezası - Son Dakika
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Ekim Apartmanı Davası: Sanıklara Hapis Cezası

19.06.2025 11:33
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Adana'daki Ekim Apartmanı'nın yıkılması sonucu 42 kişinin ölümüyle ilgili üç sanığa ceza verildi.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'ya 21 yıl, binanın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'ya ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3 sanık bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve bilirkişi raporu dikkate alınarak sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanıklardan Cüneyt Akkaya, savunmasında, Ekim Apartmanı'nın projesini o dönem yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği'ne göre yaptıklarını iddia ederek, "Bu projeyi yapalı yaklaşık 30 yıl oldu. 1998 yılındaki Ceyhan depreminde bu binanın taşıyıcı sitemi zarar görmedi. Ben tüm yaptığım binaları o dönem gezdim. Binanın yapım aşamasında herhangi bir kusur yoktur. Bu apartmanı da dönemin yasal mevzuatına uygun inşa ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müşteki avukatları ise sanıkların "olası kastla kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan sanık Cüneyt Akkaya'yı 21 yıl, müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'yı ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verildi.

Adana'da, Ekim Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekim Apartmanı Davası: Sanıklara Hapis Cezası - Son Dakika

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