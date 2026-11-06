Ekimde Süveyş Kanalı'ndan 1.490 gemi geçti, kanal gelirleri 724 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ekimde Süveyş Kanalı'ndan 1.490 gemi geçti, kanal gelirleri 724 milyon dolara ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekimde Süveyş Kanalı\'ndan 1.490 gemi geçti, kanal gelirleri 724 milyon dolara ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi trafiğindeki toparlanma ekim ayında sürdü ve kanal gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artışla 724 milyon dolara ulaştı. İdare Başkanı Usame Rebi, ekimde net tonajı 88 milyon tona ulaşan 1.490 geminin geçtiğini belirtti.

KAHİRE, 6 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi trafiğindeki toparlanma ekim ayında da devam ederken, kanalın gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak 724 milyon ABD dolarına ulaştı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rebi perşembe günü yaptığı açıklamada, ekim ayında toplam net tonajı 88 milyon tona ulaşan 1.490 geminin kanaldan geçtiğini belirtti. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gemi sayısında yüzde 32, net tonajda yüzde 86 ve gelirlerde yüzde 94 artışa işaret ediyor.

Kanalın faaliyetlerine ilişkin iyimserliğini dile getiren Rebi, uluslararası denizcilik şirketlerinin büyük bölümünün kanaldan geçişlere yeniden başlamasıyla olumlu eğilimin devam etmesini beklediğini ifade etti.

Rebi, toparlanmanın, bölgesel jeopolitik zorluklara rağmen Süveyş Kanalı'nın küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini ve istikrarını sağlamadaki hayati rolünü ortaya koyduğunu söyledi.

Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz'deki güvenlik endişeleri, çok sayıda uluslararası denizcilik şirketinin gemilerini Süveyş Kanalı'ndan uzaklaştırarak Afrika'nın Ümit Burnu çevresinden geçen alternatif rotalara yönlendirmesine neden olmuştu. Bu rota değişiklikleri, gemi trafiğini önemli ölçüde azaltarak Mısır'ın başlıca döviz kaynaklarından biri olan Süveyş Kanalı'nın gelirlerine de ağır darbe vurmuştu.

Kaynak: Xinhua
Süveyş KanalıEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı Suç duyurusunda bulundular Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Necati Arabacı’nın sağ kolu yakalandı Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş 8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
Netflix’in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı Nedeni şaşırttı Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:39
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:52
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 11:10:50. #7.12#
SON DAKİKA: Ekimde Süveyş Kanalı'ndan 1.490 gemi geçti, kanal gelirleri 724 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android