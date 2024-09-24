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Ekinözü'nde deprem konutları tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Ekinözü ilçesinde yapımına başlanan 160 deprem konut tamamlandı.

6 Şubat depremlerinin ikinci merkez üssü Ekinözü İlçesi devletin desteği ile ayağa kalkıyor. İlçede yapımı başlanan deprem konutları tamamlandı. Çevre düzenlenmesi yapılan alanda 160 deprem konutu tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor.

Dron ile görüntülenen deprem konutlarında son işler bittikten sonra ise hak sahipleri taşınmaya başlayacak.

Devam eden deprem konutları hakkında açıklamada bulunan şantiye şefi Serhat Acar, "Ekinözü'nde ikisi kapıcı dairesi olmak üzere 160 adet deprem konutu inşa ediyoruz ve inşaatlar tamamlanmış olup daireleri de teslim aşamasına getirdik. Aynı zamanda alt yapı ve çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu bölgede 10 blok var ve her blokta 16 daire mevcuttur. 160 daireden 139 daireyi teslim ettik. Depremzedeler de artık yavaş yavaş taşınıyor" dedi.