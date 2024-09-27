Cihan Kolivar'ın Davası Düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cihan Kolivar'ın Davası Düşürüldü

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle yargılandığı davadan hayatını kaybetmesi nedeniyle düşürülmüştür. İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Kolivar'ın 4 Eylül'de vefat ettiğini kaydederek, sanık hakkında açılmış olan davanın düşmesine karar verdi. Kolivar, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmış, tutuklanmış ve sonraki süreçte tahliye edilmişti.

27.09.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın, katıldığı bir televizyon programı ve sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle 11 yıl 11 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın, Kolivar'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle düşmesine karar verildi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Kolivar'ın avukatı katıldı.

Hakim duruşmada, sanık Kolivar hakkında alınan güncel nüfus kayıt örneğinde, 4 Eylül'de hayatını kaybettiğinin kayıtlı olduğunu tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık avukatı Bilge Çiftçi Kolivar, müvekkilinin ölmesi nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın çıkarılan nüfus örneğinde hayatını kaybettiği anlaşıldığından üzerine atılı suçlardan açılan davanın düşürülmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, polislerce gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Kasım 2023'te sevk edildiği adliyede "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Kolivar, avukatının itirazıyla 17 Kasım 2023'te tahliye edilmişti.

Kolivar hakkındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer alıyordu.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla dosyaya sunulan dilekçede, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında "hakaret" içeren ifadeler kullanması nedeniyle Kolivar hakkında şikayetçi olunduğu anlatılıyordu.

Sanığın bazı paylaşımlarının açıkça Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, bazı paylaşımlarının da "halkın bir kesimini aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu" belirtilen iddianamede, bu paylaşımların da sosyal medya üzerinden yapılması ve birçok kişi tarafından ulaşılabilir olması nedeniyle aleniyet unsuru kazandığı vurgulanıyordu.

İddianamede, sanığın doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik sözleri dikkate alındığında, Türk milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği anlatılarak, Kolivar'ın "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıl 11 aya kadar hapsi isteniyordu.

Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Sosyal Medya, istanbul, Politika, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Eylül, Medya, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cihan Kolivar'ın Davası Düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:56:01. #1.12#
SON DAKİKA: Cihan Kolivar'ın Davası Düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement