Cihan Kolivar'ın Davası Düşürüldü

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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın, katıldığı bir televizyon programı ve sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle 11 yıl 11 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın, Kolivar'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle düşmesine karar verildi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Kolivar'ın avukatı katıldı.

Hakim duruşmada, sanık Kolivar hakkında alınan güncel nüfus kayıt örneğinde, 4 Eylül'de hayatını kaybettiğinin kayıtlı olduğunu tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık avukatı Bilge Çiftçi Kolivar, müvekkilinin ölmesi nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın çıkarılan nüfus örneğinde hayatını kaybettiği anlaşıldığından üzerine atılı suçlardan açılan davanın düşürülmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, polislerce gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Kasım 2023'te sevk edildiği adliyede "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Kolivar, avukatının itirazıyla 17 Kasım 2023'te tahliye edilmişti.

Kolivar hakkındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer alıyordu.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla dosyaya sunulan dilekçede, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında "hakaret" içeren ifadeler kullanması nedeniyle Kolivar hakkında şikayetçi olunduğu anlatılıyordu.

Sanığın bazı paylaşımlarının açıkça Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, bazı paylaşımlarının da "halkın bir kesimini aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu" belirtilen iddianamede, bu paylaşımların da sosyal medya üzerinden yapılması ve birçok kişi tarafından ulaşılabilir olması nedeniyle aleniyet unsuru kazandığı vurgulanıyordu.

İddianamede, sanığın doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik sözleri dikkate alındığında, Türk milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği anlatılarak, Kolivar'ın "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıl 11 aya kadar hapsi isteniyordu.