Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi 14. Dönem 3. Çalıştayı düzenlendi

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(ESKİŞEHİR)- Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi 14. Dönem 3. Çalıştayı, Tepebaşı Belediye Meclis Salonunda düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi 14. Dönem 3. Çalıştayı, Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi. Çalıştaya, Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, ilkokul ve ortaokullardan çok sayıda meclis üyesi öğrenci ve koordinatör öğretmen, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi(ESOGÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ile arşiv görevlisi Özel Kılıç katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Atayurt Ortaokulu öğrencisi Çevre Çocuk Meclisi Başkanı Bade Hanzade Metin, iklim değişikliği ve gelecek için daha iyi, yaşanabilir temiz bir dünya bırakmanın önemine değindi.

İl Koordinatörü Nadir Erdem ise şunları söyledi:

"Temel çevre sorunları su, hava, toprak, katı atık kirliliği, ormansızlaşma, küresel ısınma, erozyon, çarpık kentleşme gibi sorunlar insanlığı iklim kriziyle karşı karşıya getirdi. Dünyamız tüketim hızımıza yetişemiyor. 2023'te Dünya Limit Aşım Günü 2 Ağustos olarak belirlendi. 2023 yılında dünyanın bize sunduğu kaynakları 214 günde bitirdik. Dünya, gelecek yıldan yemeye başladı. Örneğin Avustralya, ABD 5, Avrupa ülkeleri ortalama 3, Çin 2, Türkiye 1,9 dünya varmış gibi tüketiyor. Dünya ortalaması 1,7 dünya varmış gibi tüketiyor. Oysa kaynaklarını bize sunan bir dünya var. Bu nedenle üretim ve tüketim süreçlerinde tüm kişi ve kurumların küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için ekolojik ve karbon ayak izimizi en aza indirmemiz gerekir. Ekolojik okuryazarlık konusunda farkındalığımızı artırmalıyız. Eko-Okullar İl Koordinatörlüğü, Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliği ile okullarda sürdürülebilirlik ve çevre bilinci farkındalığı eğitim iş birliği çerçevesinde eğitim ve atölye çalışması yapıldı. Okulöncesi, ilk ve ortaokullardan oluşan 40 okulda yaklaşık 7130 öğrenciye ulaşıldı. Eğitimler ve atölye çalışmalarına üniversite öğrencileri de destek verdi."

Çalıştayda daha sonra Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları ile ilgili sunum yaptı.

Etkinlik, turizm fakültesi öğrencilerinin eğitim ve atölye çalışmalarına dair tecrübelerini anlatmaları ile devam etti.

"Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim" programı için paydaşlık yapan Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem'e, ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ile Arşiv Görevlisi Özel Kılıç'a Çevre Çocuk Meclisi başkan ve yardımcıları teşekkür belgesi takdim etti. Turizm Fakültesi'nden 14 üniversite öğrencisine sertifikalarının verilmesi ile çalıştay sona erdi.