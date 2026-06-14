Ekonomik Kriz İle Sağlıklı Beslenme Sorunu - Son Dakika
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Ekonomik Kriz İle Sağlıklı Beslenme Sorunu

14.06.2026 14:14
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İstanbul'daki vatandaşlar, derinleşen ekonomik kriz nedeniyle sağlıklı beslenme zorluğundan şikayetçi.

Haber: Beril KALELİ/ Kamera: Hakan KAYA - Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Derinleşen ekonomik kriz, pahalılık ve gelir adaletsizliği sağlıklı beslenme konusunda da vatandaşları kaygılandırıyor. Çeliktepe ve Maltepe'de ANKA'ya konuşan vatandaşlar sorunlarını dile getirdi. Bir vatandaş "Böyle gelecek nesil yetiştirilemez... İnşallah (söylediklerimizi) bir yerler duyar" derken, bir başkası "Yarım kilo aldım. Yarım kiloyla ne pişireceksin? Bir kilo et kaç para, nasıl sağlıklı beslensin emekli insanlar?" diye sordu.

Bir vatandaş "Sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Şikayetiçi değilim, alıyoruz da yiyoruz da derken" yanında bulunan diğer vatandaş ise, "Yarım kilo aldım. Yarım kiloyla ne pişireceksin...Bir kilo et kaç para, nasıl sağlıklı beslensin emekli insanlar, beslenemezsin. Köşkte oturmaya benzemiyor." şeklinde konuştu.

Vatandaşların görüşleri şöyle:

"BÖYLE GELECEK NESİL YETİŞTİRİLEMEZ"

"Şu günkü ekonomik şartlarla bildiğimiz sağlıklı beslenmeyi gerçekleştirmemiz mümkün değil. 1 kilo doğru düzgün zeytinyağı 400-500 lira. Pazarın hali malum. Dolayısıyla bu toplumun sağlıklı yapmak bu şartlarla mümkün değil. Devletin sosyal politikası temelden yanlış. Böyle, toplum idame ettirilemez, gelecek nesil yetiştirilemez. ve gelecek neslin tüm bilinci, beyin gelişmişliği bugünkü ekonomiye bağlı. İnşallah bir yerler duyar."

"Yeterli beslenemiyoruz tabii ki. Et alamıyoruz, süt alamıyoruz. Sebze meyve öyle yarım yarım alıyoruz işte."

"Alım gücü iyi olanlar iyi besleniyor; düşük olanlar maalesef beslenemiyor. Pazarı geziyorsun nerede ucuz bir ürün varsa onu almaya çalışıyorsun...Çocukluğumuzda kiloyla et girerdi eve, aynı gün o et biterdi. Ertesi gün yine gider alırdık. Maalesef her şey çocuklukta kaldı."

"TOPLUMUN ÇOĞUNLUĞUNUN BESLENMESİ SAHTE"

"Genelde insanların çok sağlıklı beslenebildiğini düşünmüyorum. Hatta sağlıklı beslendiğine inanan insanlarımız bile sağlıklıklı diye almış oldukları gıdaların normal bir gıda olmadığını bilmiyor. Diyorlar ki bir kilo sağlıklı peynir şu kadar sütten olur diyorlar ama bakıyorsunuz peynirin bir kilosu 250 lira olan var, 500 olan var, 750 lira olan var. Dolayısıyla toplumun bir çoğunun aslında sahte beslenmiş olduğunu düşünüyorum. Annem emekli; bana peynir, yumurta al dediği zaman onun maaşını gözönünde bulundurduğumda yumurta dedikleri ama aslında yumurta dedikleri şeyleri almak zorunda kalıyorum. Sırf onları almamak için kendimden feragat edip anneme de sağlıklı bir takım şeyleri almaya çalışıyorum."

"Patlıcanlar anormal boyuttaydı, hormon yediği belli. Ama insanlar mecburen alıyorlar. En sağlıklısı daha pahalıyken, ne yapsın ekonomisine göre davranmak zorunda daha ucuzunu almak zorunda vatandaş"

"İlaçlamalardan dolayı sağlıklı beslenebildiğimizi pek düşünmüyorum aslında. Yediğimiz her şeyde katkı olduğunu düşünüyorum. Eskiden daha güvenerek alıyorduk her şeyi."

"Hayır, düşünmüyoruz. Çok pahalı her şey. Burası 20 lira ama dünden kalmış o da, çok da güzel değil aslında. Eskiden de pahalılık vardı ama bu sene çok fena, hiç bir şeyin yanına yaklaşılmıyor"

"UCUZLARINDAN SEÇİYORUZ, ÖYLE GÖZDE OLANLARI ALAMIYORUZ"

"Yok. Et bulursan sebze bulamıyorsun, sebze bulursan et...Et zaten zor giriyor evlere biliyorsunuz. Sebzeyi de ucuzlarından seçiyoruz, öyle çok gözde olanları alamıyoruz"

"Fiyatlar biraz pahalı, ama iyi...Her evin geliri farklıdır, gideri farklıdır, beslenme alışkanlığı farklıdır. Ben evimde çocuklarımı da kendimi de eşimi de gayet iyi beslediğimi düşünüyorum. Alabiliyoruz yani."

"Sağlıklı alamıyorum, param yetmiyor. İnanın ki çok pahalı. Meyve bir kere...250 lira kirazın kilosu. 100 liraya da var ama yenecek gibi değil."

"Yeterince değil bence. Hayat şartları malum. Çevremizdeki akraba, eş, dost onlar da, herkes söylüyor. Türkiye'nin ekonomisini hepimiz biliyoruz artık."

"ŞİMDİ HER ŞEY VAR AMA..."

"Yeterli besin alabilmek mümkün değil. Emekliyim, endüstri mühendisiyim. 30 sene çalıştım. Ama şu anda pazara girdiğim zaman bütün katları dolaşıyorum, fiyatları kafamda tutuyorum ondan sonra hangisi uygunsa ona bakıyorum. Mesela kiraz istiyorum. Bir bakıyorum 150 liradan başlıyor. Enginara baktım, en azından karaciğer sağlığı için iyi olur diye, tanesi 70 liradan aşağı enginar yok...Eskiden para alım gücüne göre çok daha değerliydi. Şimdi her şey var, ama para çok değersiz olduğu için...Ülkemizin en yüksek parasıyla 1 kilo kiraz alabiliyorsunuz, o da en iyisi değil."

Kaynak: ANKA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomik Kriz İle Sağlıklı Beslenme Sorunu - Son Dakika

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