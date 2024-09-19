İmamoğlu Gaziler Günü\'nde Gazilerle Buluştu

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziler Günü nedeniyle, 4 farklı derneğe mensup, 12 gazi ile bir araya geldi. İmamoğlu, "Bugüne kadar gaziliğimizi, sizin başkanlığınızdaki gibi hiçbir zaman yaşayamadık. Biz, bugüne kadar görmediğimiz şeyleri gördük. Onun için teşekkür etmek istiyoruz" diyen gazilere, "Ne mutlu bize. Bir teşekküre ihtiyacınız yok. Tamamı bizim sorumluluğumuz" şeklinde karşılık verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve mareşallik unvanlarının verilişinin 103'ncü yılına denk gelen 19 Eylül Gaziler Günü' nde, farklı derneklere üye 12 gazi ile bir araya geldi. İmamoğlu; Türkiye Muharip Gazileri Derneği, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, 15 Temmuz Derneği ile Emekli Subaylar Derneği başkan ve yöneticilerini, Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. Görüşmede, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da bulundu. İmamoğlu, vatan savunmasında yaralanarak gazi unvanını alan konuklarına, şu sözlerle seslendi:

"Sizlere en güzel hizmetleri sunabilme de gayret gösteriyoruz"

"Sizin varlığınızı, madalyalarınızı, o üniformanızı gördüğünüzde her zaman heyecan duyuyoruz. Sağlıklı ve o mağrur duruşunuz, bizi elbette çok gururlandırıyor. Bu bağlamda, biz de İBB olarak, elbette ki bu şehirde var olan gazilerimize en iyi ve en güzel hizmetleri sunabilmede gayret gösteriyoruz, hassasiyet gösteriyoruz ve bu, bizim sorumluluğumuz. Elbette ki şehit ailelerimizi de bu kapsamda çok önemsediğimizi ve bunun bizim asli sorumluluğumuz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Özellikle gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum. Geçmişten bugüne bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, hayatta olmayanları rahmetle anarken, sizin gibi onları temsil eden hemşehrilerimize, büyüklerimize de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz.

"Dileğimizi ve isteğimiz: Ülkemizdeki teröre son veririz,terör örgütlerinin artık ülkemizde esamesi bile anılmaz"

Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal ve gazi rütbesinin verilmesinin 103'ncü yıl dönümü. Böyle anlamlı bir günün gazilerin günü olarak ifade edilmesi de çok değerli. Ben, her zaman söylüyorum; var olmamızın yegane sebebi, bu mücadeleler. Başta Çanakkale Savaşı'ndan özellikle bugüne gelen süreçte, gerçekten topraklarımızın varlığı, birliği, bütünlüğü ve hepimizin özgürlüğünün tesis edilmesi ve aynı zamanda hala silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin de bu bağlamda vermiş oldukları büyük mücadele. Tabii ki diliyoruz ve istiyoruz ki; geçmişte verilmiş olan bağımsızlık mücadelesi, hiçbir zaman bir daha yaşamamamız gereken bir şey. İnşallah hiç öyle bir mücadeleyi vermek zorunda kalmayız. Elbette güvenliğimiz, terörle mücadele, her koşulda kayıtsız, şartsız milletimizin hassasiyet gösterdiği bir ortam. Bu noktada da ülkemizde, elbette ki silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz bizim en büyük teminatımız. Ama bir yanıyla da dileğimiz ve isteğimiz odur ki; ülkemizdeki teröre son veririz, terör gruplarının ve terör örgütlerinin de artık ülkemizde esamesi bile anılmaz. Huzur ve barış içerisinde bir ülke ve toplumu hep beraber var ederiz.

"Çevremizdeki savaşların ne kadar keyfi ve hırsla yapıldığını görünce"

Savaş görmüş büyüklerimiz, çocukluk yaşta ya da onların anlattıklarından bize kalan en değerli tavsiye ve uyarı; savaş, mücadele, insanlar hayatlarını feda ederek bize bu toprakları var ederken, benim şahsen duyduğum, 'Savaş çok zor bir şeydir, çok kötü bir şeydir. Allah, bir daha yaşatmasın bu topraklara' diye. Ki Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel sözü; yani 'Mecbur kalmadıkça bir milletin geleceği ve varlığı tehdit altında değilken, bir savaş tercihi yapılıyorsa, savaş cinayettir' diye bir tarifi var. Çevremizde var olan bazı savaşların aslında ne kadar keyfi ve ne kadar hırsla yapıldığını da görünce, Atatürk'ün bu sözünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bu bağlamda, tekrar sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir onur, büyük bir şeref. Allah sağlık, sıhhat versin. Varlığınız daim olsun. Allah, hepinizi korusun. Bizler de inşallah sizlere, keyifli olduğunuz ortamları ve buluşmaları sağlarız. Her daim bütün etkinliklerimize geliyorsunuz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hep sizi görmek ve orada hissetmek isteriz."

Gazilerden İmamoğlu'na: "Bugüne kadar görmediğimiz şeyler gördük"

İmamoğlu'nun kendilerini kabul etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren gazi dernekleri üyeleri ise, "Şube başkanlarımıza, şubelerimize gönderdiğiniz yardımlardan dolayı ve ilgi, alakanız için teşekkür ediyoruz. İnsanlar yaptıklarından dolayı söylenmez ama marifet iltifata tabidir. Sizin yaptığınız o alicenaplığı… Ben ona alicenaplık diyeceğim… Çünkü bugüne kadar gaziliğimizi, sizin başkanlığınızdaki gibi hiçbir zaman yaşayamadık. Dolayısıyla yaptıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım size müteşekkir. Biz, bugüne kadar görmediğimiz şeyleri gördük. Onun için teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. "Ne mutlu bize" diyen İmamoğlu da gazilere, "Bir teşekküre ihtiyacınız yok. Tamamı bizim sorumluluğumuz" şeklinde karşılık verdi.

İmamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamayan Muharip Gazileri Derneği Sirkeci Şube Başkanı Ahmet Kendigel ile de cep telefonundan görüntülü konuştu.