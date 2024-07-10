İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de 20 yeni projenin temelini attı

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile birlikte ilçede gerçekleştirilen 20 yeni projenin toplu temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, "Arkamızda sizin desteğiniz, sizin sevginiz ve sizin duanız var ve adaletin yolundan hiç şaşmadan Hakk'ın ve halkın rızası için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu kararlılıkla yürüyoruz. Bu kararlılıktan vazgeçmeden her zaman devam edeceğiz söylemeye, 'tam yol ileri' diyeceğiz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi tarafından eğitim, sağlık, spor, yeşil alan ve sosyal, kültürel ihtiyaçların karşılanması için geliştirilen 20 projenin toplu temel atma törenine katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de programa eşlik etti.

Özgür Özel mesaj gönderdi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünü anmak için Saraybosna'da olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı okundu. Özel, mesajında; "Temel atma törenine davetiniz için teşekkür ederim. Soykırımının yıl dönümü nedeniyle Bosna Hersek'e gerçekleştireceğimiz ziyaret sebebiyle aranızda bulunamıyorum. Bugün temelleri atılan projelerin, Sancaktepe'nin daha modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasında önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu vesileyle halkçı belediyecilik anlayışıyla yurttaşlarımızın hizmetine sunduğunuz projelerin değerli Sancaktepelilere hayırlı olmasını diliyor, şahsınızda törene katılan değerli konuklara sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Sancaktepe'nin en başarılı belediye başkanı, Yeğin olacak,"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in ilçeye hak ettiği hizmeti, değeri vereceğine inandığını belirten İmamoğlu, "İş disiplinini ve ahlakını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte hizmet ettiğimiz dönemde ve daha öncesindeki siyasi görevlerini de biliyorum ve tanıyorum. Göreceksiniz, sizlerin de desteğiyle Sancaktepe'nin gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı, Alper Yeğin olacak" dedi.

"Derdi vatandaş, sorumlulukları olsun"

"Belediye başkanı olmak, bir makam sahibi olmak değildir" diyen İmamoğlu, "Yüce bir görev ve yüce bir sorumluluk sahibi olmak demektir. Makamına değil, görevine ve sorumluluklarına odaklananlar en güzel makama zaten kavuşurlar. İnanın, hiçbir şeyle değişmeyecek bir biçimde halkın gönlünde taht kurarlar. Biz bu anlayış içinde çalışan bir ekibiz. Bu anlayışı en iyi şekilde temsil etmek zorunda olduğunu bilen bir ekibiz. Makamına değil, görevine ve sorumluluklarına odaklanan herkesle bu kardeşimiz uyum içerisinde el ele çalışırız. Derdi makamı olmasın, vatandaş olsun, sorumlulukları olsun. İnanın, vatandaşa hizmetin partisi olmaz. Vatandaşa hizmetin kutsallığı hiçbir şeyle değişmez, değişilmez. Çok çalışan, aklın, bilimin ve adaletin yolundan ayrılmayan birkaç kişinin değil; halkın, milletinin sözünü dinleyen herkes de ben gönülden çalışırım. Onunla beraber yol yürürüm. İnanın, böyle davranan herkes benim gözünde birdir ve çok değerlidir" diye konuştu.

"Eşit hizmet için her türlü imkanı seferber ederim"

İstanbul'un 39 ilçesine eşit destek ve iş birliği ortamını sunduklarını vurgulayan İmamoğlu, "Şimdi de aynı gayret içerisindeyiz. 13 belediye başkanı başka siyasi partiden, hiç umursamam. Hizmeti eşit vermek adına her türlü imkanı seferber ederim. Vatandaşlarımızın ne yazık ki uygulanan kötü ekonomik politikalarla birlikte ekonomik kriz şartlarıyla beli bükülmekte. Evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımız büyük sıkıntı çeken emeklilerimiz, işsiz insanlarımız çok zor durumda. Bunun sorumlusu ekonomik uygulamaları bugüne kadar taşıyan ne yazık ki hükümettir, hükümetin sorumlularıdır. Bizler vatandaşlarımızın bu kötü şartlarda bir kısım ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kurumlarımızdan ve özellikle sunduğumuz imkanlardan maksimum faydalanmalarını sağlayabilmek adına çok çalışmalıyız. Özellikle kamu kurumlarında israfı söküp atmalıyız. Akılcı ve verimli yatırımlar yapmalıyız. Milletimizin parasını en bereketli şekliyle değerlendirmeliyiz. Özü nedir, biliyor musunuz? Milletimizin parasını milletimize vermektir. Milletimizin hakkını milletimize teslim etmektir" dedi.

"Biz birbirimizden güç alıyoruz"

Eğitim, sağlık, spor, yeşil alan, sosyal, kültürel, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik temeli atılan projelerin, İstanbulluların hayatlarını kolaylaştıracağını ve güzelleştireceğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Biliyorum ki bu konuda özellikle Alper Başkanım çok titiz ve gayretli olacak. Çünkü birlikte koştuk, birlikte hareket ettik. Birbirimizin ruhuna şahidiz. Biliyorum ki temeli atılan 5 yeni kreşle Sancaktepeli çocuklarımız hayata daha güçlü hazırlanacaklar. Bütün çocuklarımızın eşit eğitim imkanlarına sahip olmaları bir devletin milletine eşit davranmasının en önemli başlangıç noktasıdır. Bu bakımdan yeni kreşler açmaya, eğitime yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var farkındayız ama söyleyeyim, biz birbirimizden güç alıyoruz. Biz, yapacak çok işimiz olduğu kadar yetişecek enerjiye ve güce sahip olduğumuzu da biliyoruz. Bundan hiçbirinizin kuşkusu olmasın. Çünkü arkamızda sizin desteği, sizin sevginiz ve sizin duanız var ve adaletin yolundan hiç şaşmadan Hakk'ın ve halkın rızası için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu kararlılıkla yürüyoruz. Bu kararlılıktan vazgeçmeden her zaman devam edeceğiz söylemeye, 'tam yol ileri' diyeceğiz. Bunlar asla vazgeçmeyeceğiz.

"Olmayana yetiştirme konusunda gayret sarf edecekler"

Bu 20 projeyi hayata geçiren Alper Başkanıma, onun çok kıymetli yol arkadaşlarına Sancaktepeli hemşehrilerimiz adına ben de buradan teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum. Eminim burada bulunan belediye başkanlarımız var, bulunmayan belediye başkanlarımız var. Onlar iyilikte yarışacaklar. Onlar adil olmakta yarışacaklar. Onlar icraatta yarışacaklar. Onlar insanlarını mutlu etmekte yarışacaklar. Partizanlıkta yarışmayacaklar. Kötü uygulamalarda yarışmayacaklar. Vatandaşlarına somurtan, üstten bakan değil; vatandaşına liyakatle, şefkatle ve aynı zamanda adaletle bakan yöneticiler olacaklar. Hoşgörülerini, çalışma ortamlarından asla eksik etmeyecekler. Olmayana, mutlaka ihtiyacını yetiştirme konusunda gayret sarf edecekler. O bakımdan bütün belediye başkanlarımıza en üst seviyede güveniyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun."

Özgür Çelik: Bunun adı halkçı belediyecilik uygulamasıdır

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de 20 projenin başlangıç talimatı verilmeden önce kısa bir konuşma yaptı. Çelik, şunları dile getirdi:

"Temeli atılan 20 projenin tamamı çok ağır ekonomik yıkımdan etkilenen gençler için, kadınlar için, çocuklar için, emekliler ve için temeli atılan projeler. İşte bunun adı halkçı belediyecilik uygulamasıdır. Bu halkçı belediyecilik uygulamasından dolayı Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Alper Yeğin'e teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına hatta dünyaya bir model belediyecilik uygulaması yayılıyor. 2019'dan beri İstanbul'da hatta öncesinde 2014'te Beylikdüzü'nde projeci, icraatçı, halkçı belediyecilik uygulamalarını en üst seviyede yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun uygulamaları Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. Halkçı belediyecilik uygulamalarından dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na sonsuz ve yürekten teşekkür ediyor, bugün temeli atılan 20 projenin Sancaktepe'mize İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Konuşmaların ardından protokol katılımıyla butona basılarak 20 projenin temeli atıldı.