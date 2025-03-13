Ekrem İmamoğlu Bursa'da CHP'lilere Seslendi: 'Kenetlenin, Ülkemizi Yeniden Ayağa Kaldıracağız!'

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun kentteki kampanya programında; "CHP'liler, kenetlenin. Bunu sizlerden bekliyoruz. Kenetlendiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Kenetlenin çünkü ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız, çok çalışacağız. Omuz omuza verecek, sokak sokak anlatacağız. Alanları, kahveleri bırakmayacağız. CHP'li her bir üye yatakta da olsa, çok önemli işi de olsa sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı seçim çalışmaları kapsamında bugün Bursa'da partililerle ve yurttaşlarla bir araya geldi. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılan programda salon tamamen doldu.

İmamoğlu'nun öncesinde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, özetle şunları söyledi:

"Biliyoruz ki bu ümit dolu coşku geleceğimizi aydınlatacak. Daha adil ve eşit bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Biliyoruz ki Ekrem Başkanımız tüm baskılara, hukuksuzluğa rağmen kararlılıkla yoluna devam ediyor. Onu yıldırmak için her yolu deniyorlar ama başaramayacaklar. Biz biliyoruz, görüyoruz, yaşananları da unutmuyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş kodlarına tekrar geri döneceğiz. Ülkemizi, cumhuriyetimizin ilk günlerindeki gibi eşitlikçi, adil hale getireceğiz. Ekrem Başkanım, bu millet sizle bu başarıyı yakalayacak. Uçurumun kenarından ülkemizi kurtarmış bir partiyiz biz. Biz Türkiye'nin özüyüz, kendisiyiz. CHP'liler, kenetlenin. Bunu sizlerden bekliyoruz. Kenetlendiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Kenetlenin çünkü ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız, çok çalışacağız. Omuz omuza verecek, sokak sokak anlatacağız. Alanları, kahveleri bırakmayacağız. CHP'li her bir üye yatakta da olsa, çok önemli işi de olsa sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Çünkü bu ön seçim bir duruştur. Partimize, yol arkadaşlarımıza karşı yapılan zulme dur demektir. Bugün burada hem Bursa'mız hem de ülkemiz için çok önemli buluşmadayız.

"Hepimizin görevi, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak"

Hepimizin tek bir görevi var; cumhuriyetimizi yeniden aydınlık günlerine kavuşturmak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak. Bir cesur yürek gelecek, bu topraklarda kardeşliği yeniden yeşertecek. Ülkemizin bütün vatandaşlarına sesleniyoruz. Bu ülkeyi seven insanlar, artık yüzünüz gülsün. Çünkü gün umutsuzluk günü değil, gün mücadele günü. Biliyoruz ki sadece vazgeçenler kaybeder, biz asla vazgeçmeyeceğiz. Yıllarca belediyeleri ve ülkeyi çeşitli algılarla yönettiler. Bizler göreve geldiğimizde neler gördük neler... Belediyemizin kaynakları çarçur edilmiş hatta neredeyse belediyemizin kaynakları bir siyasi partinin kasası gibi olmuş ancak biz her kuruşun hesabını soruyoruz. Bursalının hakkını Bursalılara teslim edeceğiz. Hedefimiz daha büyük. Sadece Bursa yetmez, 412 belediye de yetmez; artık tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Başkanı olarak Ekrem Başkanımızın yanında olduğumu buradan açıklamak istiyorum."