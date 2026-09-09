Ekrem İmamoğlu: "Geçmiş olsun Selçuk Mızraklı. Geçmiş olsun Diyarbakır" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu: "Geçmiş olsun Selçuk Mızraklı. Geçmiş olsun Diyarbakır"

Ekrem İmamoğlu: "Geçmiş olsun Selçuk Mızraklı. Geçmiş olsun Diyarbakır"
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Geçmiş olsun Selçuk Mızraklı. Geçmiş olsun Diyarbakır. Kayyım zihniyeti yalnızca milletin iradesini gasp etmiyor, demokrasiyi ve adaleti tahrip ediyor, toplumsal huzura ve barışa ağır yaralar açıyor. Hukuk düzeninde telafisi güç hasarlar bırakıyor. Millet iradesini yok saymanın bedelini yine millete ödetiyorlar" dedi.

(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Geçmiş olsun Selçuk Mızraklı. Geçmiş olsun Diyarbakır. Kayyım zihniyeti yalnızca milletin iradesini gasp etmiyor, demokrasiyi ve adaleti tahrip ediyor, toplumsal huzura ve barışa ağır yaralar açıyor. Hukuk düzeninde telafisi güç hasarlar bırakıyor. Millet iradesini yok saymanın bedelini yine millete ödetiyorlar" dedi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"8 yıl önce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne hukuksuzca kayyım atanmasının ardından Selçuk Mızraklı'yı Diyarbakır'da ziyaret ettim. Sonrasında ne yazık ki tutuklandı. 7 yıl hapis yattı. Bu hukuksuzluklar insanların ömründen, şehirlerin geleceğinden, ülkenin yarınlarından çaldı, hala çalıyor. Türkiye'ye bunları yaşatanlar, hukuksuzluğun ağır bedelini milletimizin sırtına yüklüyor. Geçmiş olsun Selçuk Mızraklı. Geçmiş olsun Diyarbakır. Kayyım zihniyeti yalnızca milletin iradesini gasp etmiyor, demokrasiyi ve adaleti tahrip ediyor, toplumsal huzura ve barışa ağır yaralar açıyor. Hukuk düzeninde telafisi güç hasarlar bırakıyor. Millet iradesini yok saymanın bedelini yine millete ödetiyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: 'Geçmiş olsun Selçuk Mızraklı. Geçmiş olsun Diyarbakır' - Son Dakika

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