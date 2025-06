Ekrem İmamoğlu İçin Miting Bayburt'ta Yapılacak

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(BAYBURT) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, yarın Bayburt'ta yapılacak. CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Hikmet Erbilgin, "Her zaman söylediğimiz gibi adayımızı yanımızda istiyoruz, sandığı önümüzde istiyoruz. Ferdi Zeyrek'e rahmetli Belediye Başkanımızla ilgili başsağlığı dileklerini çokça aldık. O da yarın alanda bizlerle birlikte olacak. Pankartını Bayburtlularımızla buluşturuyor olacağız hep birlikte" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında yarın saat 13.30'da Genç Osman Stadı önünde düzenlenecek miting için Bayburt'ta hazırlıklar sürüyor. CHP PM Üyesi Hikmet Erbilgin, hazırlıklara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Her zaman söylediğimiz gibi adayımızı yanımızda istiyoruz, sandığı önümüzde istiyoruz. Bayburt'u gezdik, sokakları gezdik, çağrıları yaptık. Bayburtlular ülkenin gidişatına dair, fikirlerine açıklıkla ifade ediyorlar. Adalet meselesini, görüş ayrımı fark etmeksizin hepimizin ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Bu bizim için çok kıymetli. Ferdi Zeyrek'e rahmetli Belediye Başkanımızla ilgili başsağlığı dileklerini çokça aldık. O da yarın alanda bizlerle birlikte olacak. Pankartını Bayburtlularımızla buluşturuyor olacağız hep birlikte. Çalışmalarımız, alan gezilerimiz, ilçelerimiz oldukça iyi. Bayburt'ta tıpkı diğer illerimizde olduğu gibi yurttaşlarımızın, Genel Başkanımızla kucaklaşacağına dair izlenimlerimiz çok kuvvetli.

"Yurttaşlarımız 'Kesinlikle orada olacağız' dediler"

Tabii geçmiş yıllarda Bayburt'ta CHP açısından seçmenlerimizin hem seçim sonuçları itibarıyla hem mitinglerde çok ilgi göstermediği ifade edildi bize. Ancak gezip gördüğümüz yerlerde yurttaşlarımız 'Kesinlikle orada olacağız, Sayın Özgür Özel'in mücadelesine katkı sunacağız, onunla birlikte bu Türkiye'deki adalet arayışına bizler de katkı sunuyor ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na selamımızı iletiyor olacağız' dediler. Biz şey daha söylediler; 'Biz Ekrem Başkan'ın çağrısına katılıyoruz. Bütün siyasi rakipleri mertliğe davet ediyoruz. Hesaplaşmayı sandıkta yapmak üzere bir an önce sandığın önümüze gelmesini, her ne hesaplaşma olacaksa seçmenlerimizin sandık yoluyla hesaplaşması çağrısını kuvvetli bir biçimde yürüteceklerini söylüyorlar."