Ekrem İmamoğlu, kitabındaki ifadeler nedeniyle 74 suç isnadına karşı ifade verdi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, kitabındaki ifadeler nedeniyle 74 suç isnadına karşı ifade verdi

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Ekrem İmamoğlu, "Millet Şahidimdir" kitabındaki ifadeler nedeniyle hakaret ve aşağılama suçlarından SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Soruşturmanın mesnetsiz olduğunu savunan İmamoğlu, 74 ayrı suç isnat edildiğini öne sürdü.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, kitabında yer alan bazı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, İmamoğlu hakkında "Millet Şahidimdir" adlı kitabında yer alan bazı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcılığa ifade veren İmamoğlu, soruşturmanın mesnetsiz olduğunu savunarak, kitabın daha önce mahkemede yapamadığı savunmasının metninden oluştuğunu iddia etti.

Kitabın basımı için anlaştıkları yayınevinin gerekli bandrolleri aldığını ancak basım sırasında matbaaya yasaklama kararı geldiğini belirten İmamoğlu, bandrolsüz kitap basıldığı iddiasıyla başlatılan işlemlerin daha sonra kitabın içeriğine yönelik soruşturmaya dönüştüğünü öne sürdü.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarına ilişkin ifadesinde şunları kaydetti:

"Bizim yasalarımıza göre bir kitabın satışına yasak konabilmesi için sınırlı sayıda suç sayılmış. Hakaretin hiçbir türü bunlardan biri değil. Yani cumhurbaşkanına, kamu görevlilerine veya hükümete hakaret etmek kitap yasaklatmanın gerekçesi olamaz. Bunlar zaten kitabımda yok ama olsa bile yasaklama sebebi değil. Sadece halkı kin ve düşmanlığa tahrik kitabı yasaklamaya dayanak olan bir madde. Daha öncekilerde de olduğu gibi kanun önünde, yargı önünde mücadele edeceğimi, hakkımı arayacağımı belirtmek isterim. Bugün basılmayan bir kitaptan cımbızlanan cümlelerle bana 74 ayrı suç isnat ediliyor."

Haksız suçlandığını öne süren İmamoğlu, "Kendimi savunmam da suç sayılıyor. Hatta savunmam engelleniyor. Savunmamı kitap yaparak aziz milletime ulaştırmam da engelleniyor. Suçlamayı asla kabul etmiyorum." şeklinde ifade verdi.

İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin de kitabın toplatılması kararının yasal dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

Pekin, kitabın ifade özgürlüğünün yanı sıra savunma hakkı kapsamında da korunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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