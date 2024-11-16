Ekrem İmamoğlu, Mardin\'de Ahmet Türk\'e Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

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İsmet MİKAİLOĞULLARI

(MARDİN) - Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'e destek için Mardin'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyaretinde bulunarak, kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu (TBB), 4 Kasım günü İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'e destek ziyaretinde bulunmak için kente geldi.

Ahmet Türk'ün evinde yapılan görüşmesinin ardından İmamoğlu, beraberindekilerle birlikte daha sonra Mardin esnafını ziyaret etti. Eski Mardin bölgesindeki esnafla bir araya gelen İmamoğlu, sorun ve talepleri dinledi. Yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu'na kentin lezzetleri ikram edildi. Esnaf ziyaretinin ardından İmamoğlu, tarihi Deyrulzafaran Manastırı'nı gezdi. Manastırın metropoliti tarafından karşılanan İmamoğlu, tarihi mekanı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

İmamoğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Gül Çiftci ile Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, Ahmet Türk ve çok sayıda CHP'li eşlik etti.