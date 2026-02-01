CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da…Ekrem İmamoğlu: "O Sandık Gelecek ve Türkiye Yeni, Umut Dolu Bir Yola Girecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da…Ekrem İmamoğlu: "O Sandık Gelecek ve Türkiye Yeni, Umut Dolu Bir Yola Girecek"

01.02.2026 15:23  Güncelleme: 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Çorum'da düzenlenen mitingde yazdığı mektupla vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, hukukun üstünlüğü ve demokrasi vurgusunda bulunarak, iktidarın baskı ve zorbalıkla seçimleri şekillendirmeye çalıştığını ifade etti.

(ÇORUM) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Çorum'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde okunan mektubunda, "Çare çok açıktır. Çare, daha fazla vakit kaybetmeden millete gitmek ve milletimizin özgür iradesiyle yeniden hukuk ve demokrasi rotasına dönmektir. Milletimiz tam olarak bunu istemektedir. O sandık gelecek ve Türkiye yeni, umut dolu bir yola girecek. Milletçe, yaşadığımız badirelerin hepsini atlatacağız" dedi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cezaevinden, Çorum'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaşlara yazdığı mektupla seslendi. İmamoğlu'nun, Çorum Abide Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katılanlara hitaben kaleme aldığı mektubunu, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz okudu.

"Bir avuç insan, ayrıcalıklı bir zümre, zorbalık yapıyor"

İmamoğlu, Solmaz tarafından okunan mektubunda, "Ülkesini yürekten seven Çorum'un mert insanları… Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, güzel yüzlü çocuklar, canım gençler… Her birinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tek tek kucaklıyorum. Sizleri çok özledim. Çorum, binlerce yıllık kadim tarihi, zengin kültürü ve toprağının bereketiyle çok özel bir şehirdir. Ama Çorum'un en büyük, en kıymetli zenginliği insanıdır. Çalışkanlığıyla, özverisiyle, sağduyusuyla, memleketinin geleceğine her koşulda sahip çıkan siz kıymetli Çorumlularla gurur duyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Bu vesileyle, bir arada olmamızı sağlayan ve örgütümüzün güçlü iradesini temsil eden İl Başkanımız Dinçer Solmaz'a teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

19 Mart'tan bu yana karşı karşıya kaldıkları siyasi operasyonun temel amacının, yargı eliyle milletin iradesini gasbetmek olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu nedenle, milletimizin hür iradesiyle seçip görev verdiği belediye başkanları, yöneticileri ve çalışanları, iftiralarla, kumpaslarla hapsediliyor. Bir avuç insan, ayrıcalıklı bir zümre, sırf koltuklarını kaybetmemek için önümüzdeki seçimleri baskı, tehdit ve şantajla şekillendirmeye çalışıyor. Zorbalık yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Milletle yüz yüze gelmeye utanır oldular"

Adalette, ekonomide, sağlıkta, eğitimde ve güvenlikte kriz yaşandığını, iktidarın yol açtığı bu krizlerin birbirini beslediğini, büyüttüğünü ifade eden İmamoğlu, mektubunda şöyle devam etti:

"Ortaya çıkardığı krizler için çözüm üretmeye çalışmadan, krizlerin ağır faturasını millete ödeten iktidar, attığı hukuk dışı adımlarla ülkemizi bir uçurumun eşiğine getirmiştir. Yargıyı siyasete alet ederek, milli iradeye darbe vuranların, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyonlar düzenleyenlerin amacı adaleti sağlamak değildir. Olamaz. Çünkü onlar, vicdanlarını, merhametlerini ve adalet duygularını çoktan kaybettiler. Sokaktan, çarşıdan, pazardan, vatandaştan koptular. Milletle yüz yüze gelmeye utanır oldular. Utandıkça zalimleştiler. Hukuktan ve demokrasiden uzaklaşan bu iktidarla, vatandaşın refaha ve berekete ulaşması mümkün değildir. Hak ve özgürlükleri yok sayan bu iktidarla, toplumsal birliğimiz zedelenmekte ülkemizin huzuru kaybolmaktadır.

"Parolamız birdir ve tektir: Herkes için, her yerde önce adalet, önce hürriyet"

Çare çok açıktır. Çare, daha fazla vakit kaybetmeden millete gitmek ve milletimizin özgür iradesiyle yeniden hukuk ve demokrasi rotasına dönmektir. Milletimiz tam olarak bunu istemektedir. O sandık gelecek ve Türkiye yeni, umut dolu bir yola girecek. Milletçe, yaşadığımız badirelerin hepsini atlatacağız ve hep birlikte, yöneticilerin vatandaş karşısında haddini bildiği, makam sahiplerinin ülkenin sorunlarını çözmek için canla başla çalıştığı insanca, hakça bir düzen kuracağız. Türkiye'yi bereketin, bolluğun, birliğin ve kardeşliğin ülkesi yapacağız. Bu amaca ancak, herkesi kendisiyle bir ve eşit gören bir anlayışla varabiliriz. Bunun için parolamız birdir ve tektir: Herkes için, her yerde, önce adalet, önce hürriyet.

Mücadelemiz bitmeyecek. Milletin iktidarında, milletin hakkı milletin olacak. Kendilerini milletten büyük görenler kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Bolluk ve bereket, adalet ve hürriyet ülkemizin her köşesine yayılacak ve her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."

İmamoğlu'nun mesajı, miting alanında uzun süre alkışlandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Çorum'da…Ekrem İmamoğlu: 'O Sandık Gelecek ve Türkiye Yeni, Umut Dolu Bir Yola Girecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
17:27
Atalanta’dan Lookman açıklaması: Anlaştık
Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 18:54:15. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da…Ekrem İmamoğlu: "O Sandık Gelecek ve Türkiye Yeni, Umut Dolu Bir Yola Girecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.