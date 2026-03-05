Ekrem İmamoğlu'na Avrupa'dan Ödül... CHP Genel Başkan Yardımcısı Tan: "Avrupa'daki Demokratik Değerler Açısından Güçlü Bir Mesaj "

(ANKARA) - Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Sosyalist Grup toplantısına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Pawel Adamowicz Ödülü'nün CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na verilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması yaptı. Tan, ödülün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilmesinin, Avrupa'daki demokratik değerler açısından güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

CHP heyeti, 3–4 Mart 2026 tarihlerinde Avrupa Komisyonu'nun gündemindeki "Made in Europe" tasarısına ilişkin görüşmeler öncesinde Brüksel'de bir dizi uluslararası temas gerçekleştirdi.

CHP heyeti, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle, Avrupa Parlamentosu'nda farklı siyasi gruplara mensup milletvekilleriyle ve Avrupa Bölgeler Komitesi üyeleriyle çeşitli görüşmeler yaptı.

Ziyaret kapsamında, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Erten Bucak ile Avrupa Birliği Temsilcisi Onur Eryüce'den oluşan CHP heyeti, Brüksel'de temaslarda bulundu.

Bu çerçevede Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Sosyalist Grup toplantısına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Pawel Adamowicz Ödülü'nün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na verilmesiyle ilgili de teşekkür konuşması yaptı.

Avrupa Bölgeler Komitesi Sosyalist Grubu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden ve aday ülkelerden sosyal demokrat, sosyalist ve ilerici siyasi gelenekten gelen belediye başkanları, bölgesel yöneticiler ve yerel temsilcileri bir araya getiren önemli bir platform olarak biliniyor. Yerel yönetimlerin demokrasi, sosyal adalet ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda güçlendirilmesini amaçlayan grup, Avrupa'daki yerel ve bölgesel yönetimlerin AB politikalarına katkı sağlamasında da aktif rol oynuyor.

"Pawel Adamowicz'in mirası, insan haklarını savunan liderlere ilham vermeye devam ediyor"

Namık Tan, uzun yıllar Polonya'nın Gdansk kentinin belediye başkanlığını yapan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Pawel Adamowicz'in mirasının, yerel düzeyde demokrasi, dayanışma ve insan haklarını savunan liderlere ilham vermeye devam ettiğini vurguladı. Tan, bu yılki ödülün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilmesinin, Avrupa'daki demokratik değerler açısından güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

Tan, Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına yaptığı değerlendirmede, bu ödülün İmamoğlu için büyük bir onur olduğunu ve kendisinin bu takdiri, büyük bir tevazu ve sorumluluk duygusuyla karşıladığını söyledi. Namık Tan, İmamoğlu'nun, yerel yönetimlerin demokrasinin en güçlü taşıyıcılarından biri olduğuna inandığını, belediyelerin eşitlik, dayanışma ve özgürlük gibi temel değerleri vatandaşların günlük hayatına dokunan somut politikalara dönüştürebilecek en önemli alanlar olduğunu vurguladığını aktardı.

İmamoğlu'nun bu ödülü yalnızca şahsı adına değil, birlikte çalıştığı belediye ekipleri, yol arkadaşları ve adalet, çoğulculuk ve demokrasiye inanan milyonlarca yurttaş adına kabul ettiğini söyleyen Namık Tan, bu takdirin aynı zamanda ayrımcılığa, kutuplaşmaya ve hoşgörüsüzlüğe karşı verilen mücadelenin önemini hatırlattığını aktardı.

Konuşmasında, Avrupa'da ortak değerlerin korunmasının önemine de değinen Tan, Pawel Adamowicz'in mirasının bugün de şehirler ve toplumlar arasında dayanışma ve diyalog köprüleri kurulmasına ilham verdiğini belirterek, demokratik değerleri güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ödül, mücadele açısından önemli ve değerli bir adım"

PES Yerel Yönetimler Ağı (PES Local) Başkanı, Fransa'nın Coulaines Belediye Başkanı ve Avrupa Bölgeler Komitesi Üyesi Christophe Rouillon da yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aldığı ödül dolayısıyla kutladı.

Rouillon, İmamoğlu ile diğer tutuklu belediye başkanları ve haksız yere tutuklu bulunan tüm belediye görevlileriyle dayanışma mesajı verdi. Haksızlık ve hukuksuzluğa Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa'da birlikte karşı çıkılması gerektiğini belirten Rouillon, verilen ödülün bu mücadele açısından önemli ve değerli bir adım olduğunu ifade etti.