Ekrem İmamoğlu'na Avrupa'dan Ödül... CHP Genel Başkan Yardımcısı Tan: "Avrupa'daki Demokratik Değerler Açısından Güçlü Bir Mesaj " - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem İmamoğlu'na Avrupa'dan Ödül... CHP Genel Başkan Yardımcısı Tan: "Avrupa'daki Demokratik Değerler Açısından Güçlü Bir Mesaj "

05.03.2026 12:13  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Sosyalist Grup toplantısına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Pawel Adamowicz Ödülü’nün CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na verilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması yaptı. Tan, ödülün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilmesinin, Avrupa’daki demokratik değerler açısından güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

(ANKARA) - Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Sosyalist Grup toplantısına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Pawel Adamowicz Ödülü'nün CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na verilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması yaptı. Tan, ödülün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilmesinin, Avrupa'daki demokratik değerler açısından güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

CHP heyeti, 3–4 Mart 2026 tarihlerinde Avrupa Komisyonu'nun gündemindeki "Made in Europe" tasarısına ilişkin görüşmeler öncesinde Brüksel'de bir dizi uluslararası temas gerçekleştirdi.

CHP heyeti, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle, Avrupa Parlamentosu'nda farklı siyasi gruplara mensup milletvekilleriyle ve Avrupa Bölgeler Komitesi üyeleriyle çeşitli görüşmeler yaptı.

Ziyaret kapsamında, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Erten Bucak ile Avrupa Birliği Temsilcisi Onur Eryüce'den oluşan CHP heyeti, Brüksel'de temaslarda bulundu.

Bu çerçevede Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Sosyalist Grup toplantısına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Pawel Adamowicz Ödülü'nün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na verilmesiyle ilgili de teşekkür konuşması yaptı.

Avrupa Bölgeler Komitesi Sosyalist Grubu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden ve aday ülkelerden sosyal demokrat, sosyalist ve ilerici siyasi gelenekten gelen belediye başkanları, bölgesel yöneticiler ve yerel temsilcileri bir araya getiren önemli bir platform olarak biliniyor. Yerel yönetimlerin demokrasi, sosyal adalet ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda güçlendirilmesini amaçlayan grup, Avrupa'daki yerel ve bölgesel yönetimlerin AB politikalarına katkı sağlamasında da aktif rol oynuyor.

"Pawel Adamowicz'in mirası, insan haklarını savunan liderlere ilham vermeye devam ediyor"

Namık Tan, uzun yıllar Polonya'nın Gdansk kentinin belediye başkanlığını yapan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Pawel Adamowicz'in mirasının, yerel düzeyde demokrasi, dayanışma ve insan haklarını savunan liderlere ilham vermeye devam ettiğini vurguladı. Tan, bu yılki ödülün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilmesinin, Avrupa'daki demokratik değerler açısından güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

Tan, Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına yaptığı değerlendirmede, bu ödülün İmamoğlu için büyük bir onur olduğunu ve kendisinin bu takdiri, büyük bir tevazu ve sorumluluk duygusuyla karşıladığını söyledi. Namık Tan, İmamoğlu'nun, yerel yönetimlerin demokrasinin en güçlü taşıyıcılarından biri olduğuna inandığını, belediyelerin eşitlik, dayanışma ve özgürlük gibi temel değerleri vatandaşların günlük hayatına dokunan somut politikalara dönüştürebilecek en önemli alanlar olduğunu vurguladığını aktardı.

İmamoğlu'nun bu ödülü yalnızca şahsı adına değil, birlikte çalıştığı belediye ekipleri, yol arkadaşları ve adalet, çoğulculuk ve demokrasiye inanan milyonlarca yurttaş adına kabul ettiğini söyleyen Namık Tan, bu takdirin aynı zamanda ayrımcılığa, kutuplaşmaya ve hoşgörüsüzlüğe karşı verilen mücadelenin önemini hatırlattığını aktardı.

Konuşmasında, Avrupa'da ortak değerlerin korunmasının önemine de değinen Tan, Pawel Adamowicz'in mirasının bugün de şehirler ve toplumlar arasında dayanışma ve diyalog köprüleri kurulmasına ilham verdiğini belirterek, demokratik değerleri güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ödül, mücadele açısından önemli ve değerli bir adım"

PES Yerel Yönetimler Ağı (PES Local) Başkanı, Fransa'nın Coulaines Belediye Başkanı ve Avrupa Bölgeler Komitesi Üyesi Christophe Rouillon da yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aldığı ödül dolayısıyla kutladı.

Rouillon, İmamoğlu ile diğer tutuklu belediye başkanları ve haksız yere tutuklu bulunan tüm belediye görevlileriyle dayanışma mesajı verdi. Haksızlık ve hukuksuzluğa Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa'da birlikte karşı çıkılması gerektiğini belirten Rouillon, verilen ödülün bu mücadele açısından önemli ve değerli bir adım olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Namık Tan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'na Avrupa'dan Ödül... CHP Genel Başkan Yardımcısı Tan: 'Avrupa'daki Demokratik Değerler Açısından Güçlü Bir Mesaj ' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor 6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor
’’Suçsuz günahsız’’ deniyordu Gerçek çok başka çıktı ''Suçsuz günahsız'' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:50
Başkan açıkladı Osimhen’in sözleşmesinde o madde yokmuş
Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:17:17. #7.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na Avrupa'dan Ödül... CHP Genel Başkan Yardımcısı Tan: "Avrupa'daki Demokratik Değerler Açısından Güçlü Bir Mesaj " - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.