Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Maltepe'de Büyük Miting

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenler, büyük Maltepe mitinginde buluştu. Miting alanı ve çevresini tamamen dolduran vatandaşlar mitinge ellerinde Türk bayraklarıyla geldi.

Maltepe sahilinde yer alan miting alanı, sabah erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Miting saati olarak duyurulan 12.00'de, alanın tamamen dolduğu gözlendi. Alanı dolduran yüz binlerce kişi, "Hak, hukuk, adalet" ve "Hükümet istifa" sloganları atıyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan miting alanına, hala binlerce yurttaş Marmaray ve diğer toplu taşım araçlarıyla ulaşmaya çalışıyor.

Yayınlanan drone görüntülerine göre, on binlerce yurttaş henüz alana giremedi, alan çevresindeki bölgelerden miting konuşmalarını izliyor.

Bu arada, alanda kurulan kürsüye, Ekrem İmamoğlu'nun, annesi, babası, kız kardeşi, eşi ve oğulları birlikte çıktı.

Tutuklanan diğer belediye başkanlarının aileleri de kürsüde yer aldı.

Mitingde, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu konuşma yapıyor.