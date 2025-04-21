Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti ve Bayrak Çağrısı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti ve Bayrak Çağrısı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tutuklu TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu'nu cesur ve kararlı bulduğunu belirten Sengel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Selçukluları bayrak asmaya davet etti.

21.04.2025 16:49  Güncelleme: 18:14
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(İZMİR) - TBB (Türkiye Belediyeler Birliği) Encümen Üyesi ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan TBB Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Cezaevi önünde açıklama yapan Başkan Sengel, Ekrem İmamoğlu'nun her yeri bayraklarla donatma çağrısını tekrarladı. Ekrem İmamoğlu'nu cesur, inançlı ve kararlı bulduğunu belirten Başkan Sengel; "Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz diyorsak, biz hep birlikte kurtulmak için bu milletin kararlılığını çok daha güçlü ve çok daha yan yana ifade etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Ekrem başkan cesur, inançlı ve kararlı"

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nu biraz önce ziyaret ettim. Onu cesur, kararlı, gerçekten bu millete olan bağlılığını tekrar canlı canlı gözlerimle gördüm. O kadar inançlı, o kadar cesur, o kadar kararlı ki söyledikleri ve yapmış olduğumuz sohbet açıkçası bizlere de umut verdi. Bizler dışarıda direniyoruz. Bizler dışarıda talebimizi ifade ediyoruz. Ülkenin dört bir yanında gerçekten bu duruşu simgelemeye çalışıyoruz. O da içeride umudu gerçekten yeşertiyor ve filizlendiriyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Selçuk'a mesaj

TBB Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Selçuk'a gönderdiği mesajı okuyan Başkan Sengel, "Aynı zamanda Ekrem Başkanımızın hem İzmir'e hem de Selçuk'a bir mesajı var. Şimdi sizlere o mesajı okuyacağım; 'İzmir'e, tarihin kavşak noktalarından Selçuk'a coşkulu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımızın geleceği umutla, neşe dolu olsun. Herkesi Türk bayrağımızla memleketimizi Milli Egemenlik adına süslemeye davet ediyorum'" ifadesini kullandı.

"Bayraklarımızı asacağız"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine tüm Selçuklular'ı evlerine, iş yerlerine bayrak asmaya davet eden Başkan Sengel; "Bundan iki gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümünü kutlayacağız. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramı kutlayacağız ve 23 Nisan sabahında köylerimizde, caddelerimizde, sokaklarımızda, evlerimizin balkonunda, esnafımızın hemen vitrininde bayraklarımızı asacağız. 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadar. Lale bahçesine dönsün tüm Türkiye. Biz çok kararlı şekilde adaletin tecelli edeceği ve Cumhuriyet için çok kıymetli değerlere haiz olduğu 23 Nisan'ı coşkuyla kutlarken bundan sonraki bayramlarda Ekrem Başkanımızı, içeride bulunan bütün başkanlarımızı, bütün aydınlarımızı, bütün emekçilerimizi yanımızda göreceğimiz gerçek bayramları hep birlikte kutlayacağız. 'Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyorsak, biz hep birlikte kurtulmak için bu milletin kararlılığını çok daha güçlü ve çok daha yan yana ifade etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti ve Bayrak Çağrısı - Son Dakika

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