Ekrem İmamoğlu'ndan Mahir Polat İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ekrem İmamoğlu'ndan Mahir Polat İçin Serbest Bırakma Çağrısı

CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kalp hastalığı olan Mahir Polat'ın hapiste tutulmasını eleştirerek serbest bırakılması gerektiğini vurguladı ve gençlerin bayramı ailelerinden uzakta geçirdiğini belirtti.

07.04.2025 13:45  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat'ı hala hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat'ı serbest bırakın. Pırıl pırıl gençlerimiz, bayramı ailelerinden uzakta, hapishanede geçirdiler. Serbest bırakın bu tertemiz gençleri, gitsinler sınavlarına girsinler" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat'ı hala hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat'ı serbest bırakın.

Pırıl pırıl gençlerimiz, bayramı ailelerinden uzakta, hapishanede geçirdiler. Serbest bırakın bu tertemiz gençleri, gitsinler sınavlarına girsinler. Kimsenin meşru haklarını elinden almayın. Yazıktır, günahtır. Bu vahşi ihtiras, adaletten başka her anlama gelen bu öfke, bu nefret neden? Kime yaranmak için bu kötü uygulamalara devam ediyorsunuz? Yüce Türk yargısına verdiğiniz zarar, artık çok ileri boyuta ulaştı. Hakkaniyetli tüm yargı mensuplarından milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Mahir Polat, Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Mahir Polat İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da Trump’a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti İran'da Trump'a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti
MASAK Özgür Özel’in iddialarına yanıt verdi MASAK Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi
Mourinho’dan aylar sonra bir ilk Mourinho'dan aylar sonra bir ilk
Herkes bunu tartışıyor İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Hakan Fidan’dan Özel’e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz
Ne olduysa golden sonra oldu Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki Ne olduysa golden sonra oldu! Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki
İçeride mi, dışarıda mı İşte Fenerbahçe’nin penaltı kazandığı pozisyon İçeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon
Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı İşte çıkan sonuç Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Özgür Özel, İsmet İnönü’den sonra parti tarihinde bir ilk başardı Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı
Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti
Sergen Yalçın’dan bomba şampiyonluk yorumu Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu

14:08 Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı İşte çıkan sonuç Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç
14:03 Özgür Özel, İsmet İnönü’den sonra parti tarihinde bir ilk başardı Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı
12:56 Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti
12:55 Sergen Yalçın’dan bomba şampiyonluk yorumu Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu
12:00 Trump’ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu Trump'ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu
20:38 Samsun’da kontrolden çıkan minibüs ters döndü 1 kişi hayatını kaybetti Samsun'da kontrolden çıkan minibüs ters döndü! 1 kişi hayatını kaybetti
20:38 İçeride mi, dışarıda mı İşte Fenerbahçe’nin penaltı kazandığı pozisyon İçeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon
20:21 Ne olduysa golden sonra oldu Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki Ne olduysa golden sonra oldu! Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki
20:13 Hakan Fidan’dan Özel’e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz
20:07 Herkes bunu tartışıyor İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
19:58 Mourinho’dan aylar sonra bir ilk Mourinho'dan aylar sonra bir ilk
19:56 MASAK Özgür Özel’in iddialarına yanıt verdi MASAK Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi
19:16 İran’da Trump’a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti İran'da Trump'a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 14:43:52. #7.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan Mahir Polat İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement