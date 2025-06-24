Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'ye Hoş Geldin Mesajı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'ye Hoş Geldin Mesajı

24.06.2025 10:41
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CHP'nin Silivri'de tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye CHP'ye katılması dolayısıyla bir mesaj gönderdi. İmamoğlu, İnce'nin desteklerini vurgulayarak CHP'ye dönüşünün önemli olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP'ye katılacak olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, "Aramıza hoş geldiniz Sevgili Muharrem İnce Başkanım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı büyük siyasi operasyonun, hukuksuzlukların, acımasız kuşatmalarla yürütülen düşman hukuku uygulamalarının her anında yalnız bırakmadın ve güç verdin. Tarihimizi en kritik kavşaklarından birinde, Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'in güçlü davetiyle tekrar baba ocağına; CHP'ye dönüş kararınızı çok kıymetli ve önemli buluyorum" mesajını iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta partisinin genel merkezinde ziyaret ederek "baba ocağına" davet ettiği Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin bugün haftalık grup toplantısında CHP'ye katılması bekleniyor.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İnce'ye el yazısıyla bir mesaj gönderdi. İnce'nin sosyal medya hesabından "Birleşe birleşe kazanacağız" notuyla paylaştığı mesaj şöyle:

"Aramıza hoş geldiniz Sevgili Muharrem İnce Başkanım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı büyük siyasi operasyonun, hukuksuzlukların, acımasız kuşatmalarla yürütülen düşman hukuku uygulamalarının her anında yalnız bırakmadın ve güç verdin. Tarihimizi en kritik kavşaklarından birinde, Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'in güçlü davetiyle tekrar baba ocağına; CHP'ye dönüş kararınızı çok kıymetli ve önemli buluyorum.

"İç cephe tahkimi amasız, fakatsız ve pazarlık yapmadan, ayrıştırmadan olur"

İç cephe tahkimi amasız, fakatsız ve pazarlık yapmadan, ayrıştırmadan olur. Bunu ülke, millet ve saygı duyduğunuz kurumsal değerlere tutkulu şahsiyetinizle gösterdiniz. Ne mutlu ki hiçbir makam ve mevki beklemeksizin attığınız bu adımın bir ve birlikte müreffeh Türkiye mücadelemiz için heyecan verici olduğunu belirtmek isterim. Türkiyemiz için ulusal ve uluslararası çok zor mücadelemizin güçlü, kararlı ve azimle yürütülmesi şarttır. Bu tarihi dönemde CHP iç cephe tahkimi amasız, fakatsız olmalıdır. Muhalefet iç cephe tahkimi milli menfaat ve prensiplere karşı, demokrasiyle, hukuka aykırı ne varsa birlikte tepki vermek, karşı durmakla olmalıdır. Milletimiz, devletimiz adına iç cephe tahkimi dışlamadan, düşmanlaştırmadan, bireysel ve siyasi menfaat gözetmeden istikballe istiklalimiz için bir ve birlikte olmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'ye Hoş Geldin Mesajı - Son Dakika

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