Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Onaylandı

(İSTANBUL) - Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığının oy birliğiyle onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı. Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız" mesajını paylaştı.

CHP TBMM Grup toplantısında toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı oy birliğiyle onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığının onaylanmasının ardından tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşıldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı. Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var."