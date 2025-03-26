Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto: Polisten Müdahale - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto: Polisten Müdahale

Ankara'da, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden yurttaşlara polis TOMA ile müdahale etti. Eylemde birçok gösterici gözaltına alındı.

26.03.2025 04:28  Güncelleme: 08:57
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HABER - KAMERA: Esra TOKAT - Mehmet OFLAZ - Cemal Berk AYTEKİN - Recep Tunahan GÜLER - Gurbetteli YALÇIN - Ramazan Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Ankara'da, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden yurttaşlara polis, TOMA aracıyla müdahale etti. Olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Ankara'da yurttaşlar, Kızılay Ziya Gökalp Caddesi'nde bir araya geldi. Bugünkü eyleme Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da katıldı.

Alanda toplanan yurttaşlara hitap eden Beşikçioğlu, "Biz kazanacağız, haklı olan kazanacak, adalet sevdalısı kazanacak. Gençler kazanacak, yarının umudu sizler kazanacaksınız. Bu iradenin önünde hiçbir güç duramaz" dedi.

Ziya Gökalp Caddesi'nde eyleme CHP'nin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Sosyalist Cumhuriyet Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi, Emek Partisi destek verdi. Yurttaşlar, "Diplomasız Erdoğan", "Hükümet istifa", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Halkevleri ve LGBTİ+ grupları, Yüksel Caddesi'nde bir araya gelerek "Kurtuluş yok, ya tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla Ziya Gökalp Caddesi'ne yürüdü.

Polis, protestocuları dağılmaları konusunda uyardıktan sonra tazyikli su ile müdahale etti. Çevik kuvvet ekipleri, protestocuları Kurtuluş Metrosu'na doğru püskürttü. Müdahale sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto: Polisten Müdahale - Son Dakika

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