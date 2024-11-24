Ekvador\'da Türkiye Fahri Başkonsolosluğu Açıldı

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Türkiye ile Ekvador arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunacak Türkiye Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosluğunun açılışı gerçekleştirildi.

"Ekvador'un İstanbul"u olarak nitelendirilen Guayaquil kentinde faaliyet gösterecek Fahri Başkonsolosluğun resmi açılış vesilesiyle buradaki Hilton Colon Oteli'nde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın ile Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğince Fahri Başkonsolos olarak atanan Ekvador vatandaşı Alvaro Dassum Alcivar'ın yanı sıra kentin önde gelen isimleri, tanınmış iş adamları ve Türk vatandaşları katıldı. Ekvador basını da programa yoğun ilgi gösterdi.

Fahri Başkonsolos Dassum, burada yaptığı konuşmada, Türk hükümeti tarafından bu göreve layık görülmekten gurur duyduğunu ifade etti. Dassum, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalışacağını vurguladı.

Büyükelçi Yalçın ise Türkiye ile Ekvador arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirtti.

Yalçın, "Ülkelerimiz arasında ikili ticaretin çeşitlenmesi ve artması için önemli açılım fırsatları bulunuyor. Türk özel sektörünün DEİK Ekvador İş Konseyi aracılığıyla 2024'te faaliyete geçmesi de bu yöndeki çabalara destek sağlayacak. Ayrıca, 2023'te yürürlüğe giren Ticaret İşbirliği Anlaşması ve 2024'te imzalanan Gümrük Alanında İdari İşbirliği Anlaşması, ticaretimizi artırmada önemli rol oynayacak." dedi.

Yalçın ayrıca, Ekvador'da faaliyet gösteren Türk firmalarından Yılport ve Karpowership'in, ülkedeki başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırdığını ifade ederek, yenilenebilir enerji, müteahhitlik, sanayi, altyapı ve savunma sanayi sektörlerinde işbirliği için önemli bir potansiyel bulunduğunu vurguladı.

Ekvador ile 2025'te diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Yalçın, Guayaquil Fahri Başkonsolosluğunun açılmasının iki ülke arasındaki ilişkilere birçok alanda katkı sunacağını kaydetti.