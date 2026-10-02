El Al, BAE'nin iniş iznini iptal etmesi üzerine bugünkü 2 tahliye seferini iptal etti - Son Dakika
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El Al, BAE'nin iniş iznini iptal etmesi üzerine bugünkü 2 tahliye seferini iptal etti

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BAE'nin El Al'in Dubai'ye iniş iznini iptal ettiği bildirildi; El Al, bugün yapılacak 2 tahliye seferinin iptal edildiğini duyurdu. Şirket gelecek haftaki uçuşların değişmediğini, bu seferlerin biletlerinin tükendiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail ulusal hava yolu şirketi El Al'in İsraillileri ülkeye geri getirmek amacıyla bugün düzenlemeyi planladığı seferlere verdiği izni iptal ettiği bildirildi.

İsrail'in resmi hava yolu şirketi El Al'den yapılan yazılı açıklamada, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan olayın ardından İsrail vatandaşlarının BAE'den geri getirilmesi için bugün yapılacak 2 seferin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, İsrailli şirketin Dubai'ye iniş izninin iptal edilmesi nedeniyle bu aşamada bugün gerçekleştirilmesi planlanan iki tahliye seferinin iptal edildiği belirtildi.

Gelecek hafta yapılması planlanan uçuşlarda şimdilik bir değişiklik olmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu seferlerin biletlerinin tamamen tükendiği bilgisine de yer verildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise iptal kararının İsrail uçaklarının BAE'deki havalimanlarını kullanmasına ilişkin iki ülke yetkilileri arasında uzun saatler süren görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından geldiği kaydedildi.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin BAE'de kalan İsrailli yolcuların ülkeye geri getirilmesini koordine etmek için dün sabah Dubai'ye gittiği aktarılmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken; BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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