El ele veren afetzede kadınlar, devlet desteğiyle hayata tutundular - Son Dakika
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El ele veren afetzede kadınlar, devlet desteğiyle hayata tutundular

Depremin vurduğu Hatay'da 280 afetzede kadın, devlet tarafından verilen desteklerle çok sevdikleri mutfaklarına dönerek hayata tutundular. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın öncülüğünde başlatılan 'HayatHatay' projesi kapsamında, afetzede kadınlara iş yeri, ekipman ve pazarlama desteği sağlandı. Kadınlar, ürettikleri yöresel ürünleri internet üzerinden satışa sunarak ekonomik anlamda güçlendiler ve istihdama katkı sağladılar. Depremde yakınlarını kaybeden kadınlar, bir araya gelerek hayata devam etme kararı aldılar ve mutfakta yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

07.03.2024 08:51  Güncelleme: 08:54
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Depremin vurduğu Hatay'da 280 afetzede kadın, devlet tarafından verilen destekle çok sevdikleri mutfaklarına dönerek hayata tutundular.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da afetin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde yaşayan afetzede kadınları hayata tutundurmak isteyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın öncülüğünde 'HayatHatay' projesi başlatıldı. Hatay'ın 15 ilçesinde 40 kadın kooperatifinde bir araya gelen 280 kadın, valilik tarafından kendilerine tahsis edilen prefabrik iş yerlerinde ekipman desteğiyle yeniden üretime başladı. Üretim konusunda kadınlara destek olan Hatay Valiliği, ürünlerin tüketiciye ulaşmasını kolaylaştırmak için de 'HayatHatay' isimli internet sayfası üzerinden satışa başladı. Depremzede kadınların ürettiği yöresel ve lezzetli ürünlerin dilden dile ulaşmasıyla birlikte zincir marketler de bu ürünlere raflarında yer vermeye başladı.

Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, afetzede kadınların ekonomik anlamda güçlenmelerine destek verdiklerini ve istihdama katkı sağladıklarını belirterek, "Depremin yaralarını sararken kadınlarımız en ön saflarda mücadele ettiler. Hatay'ın ayağa kalkması için çaba sarf ettiler. Halen mücadele etmeye devam ediyorlar. Bizde kadını desteklersek aileyi destekleyeceğimizi, aileyi desteklersek de Hatay'ı destekleyeceğimizi düşünerek devletimiz tarafından üreten kadınlarımıza iş yeri desteği, makine-ekipman desteği ve pazarlama desteği vererek hayata tutunmalarını amaçladık. Ekonomik anlamda güçlenmelerine, aynı zamanda da istihdamlarına katkı sağlamaya çalıştık. Valiliğimiz tarafından hayata geçirdiğimiz 'HayatHatay' projesiyle 15 ilçemizdeki 40 kadın kooperatifinde toplam 280 kadına ekonomik anlamda ve istihdama katılmaları anlamında katkı sağlandı" dedi.

"Depremin ardından herkes farklı bir yerde ama biz Hatay'ı terk etmedik"

Asrın felaketinde 25 yaşındaki evladını kaybeden Nazife Keseroğlu, 7 kadın el ele vererek hayata tutunmaya çalıştıklarını ifade ederek, "6 Şubat gecesinde hiçbir şey düşünemedim. Sadece tekrar yaşanmaz umarım. Depremde 25 yaşındaki oğlum vefat etti. Depremin ardından herkes farklı bir yerde ama biz Hatay'ı terk etmedik. Şu saatten sonra da zaten terk etmeyeceğiz. Şu an 7 kadın bir araya geldik. Daha fazlası da var. Hayata devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Yeniden mutfakta olmak çok keyifli"

Yeniden mutfakta olmanın kendilerine mutluluk verdiğini ifade eden Cemile Mazmanoğlu ise, hayata geçirilen projenin kendilerine maddi ve manevi destek sağladığını belirterek, "Depremden önce benim çikolata imalathanesi olan iş yerim vardı. Asrın felaketinin yaşandığı gece iş yerimi kaybettim, ailemde de çok kayıplarım oldu. Yeniden hayata tutunmak için valiliğimizin desteğiyle bir kadın kooperatifi kurduk. Bize iş yeri verdiler, ekipman desteği verdiler. Yöresel yemekler satan bir lokanta kurduk. Yeniden mutfakta olmak çok keyifli. Herkes için mutfakta olmak keyifli, herkesin yarası var, acısı var. Hepimiz böyle böyle terapi oluyoruz. Hepimiz için maddi ve manevi olarak büyük destek ve katkı oldu" şeklinde konuştu. - HATAY

El ele veren afetzede kadınlar, devlet desteğiyle hayata tutundular
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel El ele veren afetzede kadınlar, devlet desteğiyle hayata tutundular - Son Dakika

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