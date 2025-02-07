El Ezher'den Trump'ın Planına Red - Son Dakika
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El Ezher'den Trump'ın Planına Red

El Ezher Kurumu, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını kesin bir dille reddetti.

07.02.2025 22:18
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Mısır'daki El Ezher Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni ele geçirme planını reddettiğini duyurdu.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, Filistinlileri yerinden etme planlarının kesin olarak reddedildiği vurgulanarak, bunu önerenlerin "toprak ana"nın manasını ve bunun için kişinin kendisini, ailesini, çocuklarını ve malını feda edeceğini anlamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tarihin gerçeklerini anlamayan, vatanın kutsallığını hissetmeyen bazı kişilerin önerdiği bu hayali planlar, ne kadar budala ve aymaz olursa olsun artık kimseyi aldatmıyor." denildi.

Ezher'in açıklamasında, "Geçen yüzyılın bu oyunlara izin veren siyasi bağlamları Gazze topraklarında bir daha tekrarlanmayacak, cesur ve kararlı Gazze halkı tarafından da buna izin verilmeyecek ve akan kanlarına karşılık olarak yerlerinden edilmeyi, yurtlarından zorla göç ettirilmeyi kabul etmeyecekler." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ezher'in, tüm Arap ve İslam ülkelerine, "Filistinlilerin doğuştan gelen, başkenti Kudüs olan ebedi devletlerini kurma hakkını elinden almaya çalışan bu kabul edilemez ihlallere ve içi boş açıklamalara karşı cesur ve birleşik bir duruş sergileme" çağrısı yinelendi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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