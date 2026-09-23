El frenini unutan sürücünün otomobili, Adana Seyhan'da kadını ezmeden araca çarptı - Son Dakika
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El frenini unutan sürücünün otomobili, Adana Seyhan'da kadını ezmeden araca çarptı

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El frenini unutan sürücünün otomobili, Adana Seyhan\'da kadını ezmeden araca çarptı
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Adana Seyhan'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kendiliğinden geri giderek kaldırımdaki kadına doğru ilerledi. Kadın son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu; otomobil trafik ışıklarında bekleyen araca çarparak durdu, o anlar yol kamerasına yansıdı.

ADANA'da sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kendiliğinden hareket ederek geri geri gitmeye başladı. Kaldırımda yürüyen kadının son anda fark edip, ezilmekten kurtulduğu otomobil, başka bir otomobile çarparak durdu. Bu anlar, trafikte ilerleyen bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kendiliğinden hareket edip, geri geri gitmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, kendisine doğru gelen otomobili fark edip, son anda kaçtı. Kadının saniyelerle ezilmekten kurtulduğu otomobil, trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile çarparak durdu. Bu anlar ve el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobile koşması, trafikte ilerleyen bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
GüvenlikGüncelTrafikSeyhanAdanaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: El frenini unutan sürücünün otomobili, Adana Seyhan'da kadını ezmeden araca çarptı - Son Dakika
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