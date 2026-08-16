El Halil'de İsrail Baskını: 5 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskında, 4'ü aynı aileden olmak üzere 5 Filistinliyi gözaltına aldı, bir araca ve ekipmanlara el koydu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de eşlik ettiği askerler, El Halil'in Vadi İchayiş bölgesine baskın düzenledi.

Baskında bölgede çalışan Mahmut Muhammed el-Halayile ve 3 oğlu ile Mahir Ahmed el-Halayile'yi alıkoyan İsrail ordusu, Filistinlilerin çalıştıkları sırada kullandıkları araç ve ekipmanlara el koydu.

Kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Huvvara bölgesindeki Filistinlileri tarım arazilerinden çıkardığını, İsrail makamlarının ise Mesafir Yatta'daki Hıllet ed-Daba bölgesinde yer alan bazı mağara sakinlerine yıkım ihtarında bulunduğunu da aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ayrıca Mesafir Yatta'ya bağlı Vadi er-Rehim bölgesinde Filistinlilere ait bir evin çevresine hayvanlarını sokarak bölge halkına ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında tırmanış yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2026 başından bu yana yaklaşık 260 Filistin beldesini hedef alan 1430'dan fazla saldırı belgelendi.

BM, bu saldırıların yanı sıra yıkım ve tahliye işlemlerinin, neredeyse yarısı çocuk olmak üzere yaklaşık 3 bin 800 Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtığını kaydetmişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu, Filistin resmi verilerine göre 1183'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 25 bine yakın kişi gözaltına alındı.