El-Halil'de İsrail Saldırıları: 13 Yaralı

BATI ŞERİA (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda 13 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Kızılay ekipleri, El-Halil kentindeki Er-Ras bölgesinde yer alan El-Caberi Mahallesi'nde fanatik İsrailliler ve ordunun saldırısında yaralanan 10 kişi ve darbedilen 8 kişiye tıbbi müdahalede bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA ise mermiyle yaralanan iki kişinin 46 ve 60 yaşlarında olduğunu ve darbedilenler arasında ise 66 yaşında bir kadın bulunduğunu aktardı.

El-Halil kentinin doğusundaki Beyt Aynun bölgesinde ise Yahudi yerleşimciler "Zellum" ailesine ait mülklere saldırdı.

Yerel kaynakların AA muhabirine aktardığı bilgiye göre, olayda 20'den fazla Filistinli darbedildi.

İsrail güçlerinin 12 genci gözaltına alarak sorgulanmak üzere yakınlardaki bir yerleşim birimine götürdüğü, Filistinlilerin yaralanmalarına ilişkin ise net bir bilgi alınamadığı belirtildi.

El-Halil'in batısındaki Tarkumiya beldesinde de İsrail askerleri düzenledikleri baskınlarda çok sayıda evde arama yaptı ve Filistinlilere şiddet uyguladı.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, söz konusu baskınlarda 3 kişi yaralandı.

El-Semu beldesinin doğusundaki Harbet el-Harrabe bölgesinde ise Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli alanı basarak Filistinlilere ait bazı evleri kuşatma altına aldı. Saldırgan fanatik Yahudiler, provokatif eylemleriyle bölge halkı arasında gerginliğe yol açtı.

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinin El-Mantara bölgesinde 20 yaşında bir genci, evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.