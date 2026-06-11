El-Ubeyd'de İHA Saldırısı: 15 Ölü - Son Dakika
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El-Ubeyd'de İHA Saldırısı: 15 Ölü

11.06.2026 19:28
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Sudan'ın El-Ubeyd kentinde HDK'nın İHA ile düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın orta kesimindeki El-Ubeyd kentinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.

Yerel sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, çarşamba gecesi başlayan saldırılarda El-Ubeyd kentinin farklı noktaları ile orduya ait mevzilerin çevresi hedef alındı.

El-Ubeyd Hastanesine kaldırılanlar arasında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Sudan Doktorlar Ağı Sözcüsü Muhammed eş-Şeyh, HDK'ye ait İHA'ların, kentteki bir mezarlıkta düzenlenen cenaze törenini hedef aldığını belirtti.

Eş-Şeyh ayrıca kentte bir akaryakıt istasyonunun da vurulduğunu ancak ölen ve yaralananların sivil ya da askeri personel olup olmadığına ilişkin kesin bilgi bulunmadığını ifade etti.

İnsani yardım kuruluşu Mercy Corps'ta görev yapan bir çalışan, son günlerde El-Ubeyd'de İHA saldırılarının arttığını belirterek, güvenlik gerekçesiyle okullarda eğitime ara verildiğini ve pazarların kısmen açık olduğunu söyledi.

Yerel izleme grubu Acil Durum Avukatları da yaptığı açıklamada, saldırılarda 5. Piyade Tümeni karargahı yakınındaki evlerin ve kente gıda taşıyan bir kamyonun hedef alındığını da duyurdu.

Açıklamada, saldırıların sivil yerleşim alanları, toplu bulunulan mekanlar ve altyapıyı hedef aldığı belirtilerek, bunun siviller açısından ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel El-Ubeyd'de İHA Saldırısı: 15 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aylia Kılıçarslan Aylia Kılıçarslan:
    Sudan'da bu kadar uzun süre çatışma devam ederken dünya ses çıkarmıyor mu bu nasıl adalet hayret ettim ama gençler artık umursamıyo mesela çocuklarım haberi bile okumadı çıktı gitti oyun oynamaya 0 0 Yanıtla
  • İlknur Yağız İlknur Yağız:
    ben de Suriye'de yaşıyordum bi ara böyle İHA saldırılarından çok kişi gitti maalesef insanlar artık alışmış hale geldi 0 0 Yanıtla
  • Bengü Kağıt Bengü Kağıt:
    tabii ki kadınlar da savaşa gitseydi böyle olmazdı ama erkekler işte hep böyle çatışmaya koşuyor 0 0 Yanıtla
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