Elazığ'a atanan Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Nacioğlu, ziyaretlerle veda ediyor - Son Dakika
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Elazığ'a atanan Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Nacioğlu, ziyaretlerle veda ediyor

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Elazığ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, görev yaptığı kentte kurum ziyaretlerinde bulunuyor. Nacioğlu, Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü ve Protokol Sorumlusu ile Baro Başkanı'nı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Elazığ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, kentte görev yaptığı kurum ve kuruluşların temsilcilerine veda ziyaretlerinde bulunuyor.

Nacioğlu, bu kapsamda Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü Koray Karataş, Edirne Valiliği Protokol Sorumlusu Cankut Yılmaz ile Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç'u ziyaret etti.

Görev süresince Edirne'de kurumlar arası iş birliği ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını belirten Nacioğlu, ziyaretlerinde desteklerinden dolayı Karataş, Yılmaz ve Karakoç'a teşekkür etti.

Valilik ziyaretinde Edirne'den güzel hatıralarla ayrıldığını ifade eden Nacioğlu, şunları söyledi:

"Kültürü, tarihi ve insanıyla hayatımda müstesna bir yer edinen serhat şehri Edirne'mizdeki görevimden, İçişleri Bakanlığımızın takdirleriyle Elazığ İl Göç İdaresi Müdürü olarak atanmam sebebiyle ayrılıyorum.

Birlikte uyum içinde çalıştığımız, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz kıymetli paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Misafirperverliği, samimiyeti ve sıcaklığıyla bizleri bağrına basan tüm Edirneli hemşehrilerimden helallik diliyorum. Edirne'den ayrılırken kalbimin bir yarısını bu güzel şehirde bırakıyorum. Elazığ'daki yeni görev yerimde de kapımın tüm Edirnelilere her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum."

Kaynak: AA

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