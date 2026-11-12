Elazığ Ağın\'da zeytin hasadı programına Kaymakam ve İl Tarım ve Orman Müdürü katıldı

Elazığ Ağın'da zeytin hasadı programına Kaymakam ve İl Tarım ve Orman Müdürü katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kaymakamlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zeytin hasadı programı düzenlendi. Zeytin yetiştiricisi Ahmet Ruhi Tekin'in bahçesindeki programa Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve İl Müdürü Saadettin Taşkesen katıldı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde zeytin hasadı yapıldı.
Ağın Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede zeytin hasadı programı düzenlendi.
İlçe merkezinde zeytin yetiştiriciliği yapan Ahmet Ruhi Tekin'in bahçesinde zeytin hasadı gerçekleştirildi.
Hasat programına, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, personeller katıldı.
Kaynak: AA
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