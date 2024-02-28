Elazığ\'da hasar gören Aksaray Camisi\'nin proje ihalesi tamamlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Elazığ'da 1720'de inşa edilen, Sivrice merkezli depremde hasar alan, daha sonra çıkan yangından da etkilenen Aksaray Camisi'nin proje ihalesinin tamamlandığını ve çalışmalara ivedilikle başlandığını bildirdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf medeniyetinin köklü şehri Elazığ'ın merkez ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde bulunan 304 yıllık Aksaray Camisi'nin, 24 Ocak 2020'de Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü, ibadete kapatılarak güçlendirilmesine karar verilen ibadethanenin yangının da etkisiyle kullanılamaz hale geldiği anımsatıldı.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 27 Ekim 2022'de ihalesi yapılan caminin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve elektrik tesisatı projeleri ile güçlendirme projesi ve raporun hazırlanma işinin sözleşmesinin 5 Aralık 2022'de imzalandığı, 4 gün sonra yer teslimi yapılarak işe başlandığı anlatılan açıklamada, sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 8 Mart 2023 olduğu aktarıldı.
Yüklenici firmanın hazırladığı projelerin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Bölge Müdürlüğü hizmet binasının hasar alması ve geçici olarak faaliyette bulunamamasından dolayı incelenemediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Elazığ İl Müftülüğünün 12 Mayıs 2023 tarih ve E-3764629 sayılı yazısı ile caminin yandığı idaremize bildirilmiştir. Bu nedenle hazırlanan projelerin yangın sonrası duruma göre revizesi hasıl olmuştur. Deprem ve caminin yanma sürecinden dolayı yükleniciye 5 Ağustos 2023 tarihine kadar süre verilmiştir. Yüklenici 19 Ekim 2023 tarihinde hazırladığı projeleri idaremize sunmuş, projeler idaremizce incelenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Tarihi yapıda gerçekleştirilecek teknik ve teorik uygulamalar Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. 14 Şubat 2024 tarihinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile de süreç başlatılmıştır.
1720 tarihinde inşa edilen Elazığ Aksaray Camisi'nin proje ihalesi tamamlanmış olup çalışmalara ivedilikle başlanmıştır. Elazığ'da yaşayan vatandaşlarımız müsterih olsunlar ki her eserimizde olduğu gibi bu eserimizin de yeniden eskisinden daha güçlü hizmet verebilmesi için çalışmalarımız devam edecektir. Asılsız haber ve söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da hasar gören Aksaray Camisi'nin proje ihalesi tamamlandı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı yıldız forvet Edin Dzeko hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Dzeko'nun bu sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin yeni golcü adayı ise Arsenal'dan Eddie Nketiah.
Konya'da seçim çalışmaları sırasında AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Adil Bayındır, vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Salonda yaşanan gerginlik sonucunda AK Parti heyeti salondan ayrılmak zorunda kaldı. Bayındır'ın AK Parti'den aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, partisini bıraktığını açıkladı.
Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.
MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bir süredir omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Sakatlıktan dönen Vargas, son haliyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den milletvekilliği yapan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek CHP'den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte" ifadelerini kullandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan erken erik hasadı dikkat çekiyor. Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası tarafından üretilen eriğin kilosu 3 bin 500 lira olarak satılıyor. Bu özel eriğe özellikle Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Eriklerin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Üretici Ası, eriklerini internet üzerinden dünyanın dört bir yanına gönderiyor ve İznik'in tanıtımına katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, eski sevgilisi tarafından uzaklaştırma alınan Fırat Tanış'ı hedef aldı. Tanış'ın böyle bir olayla gündeme gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?